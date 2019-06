Se billedserie Både vejr og stemning var i top til årets BroMarked i Korsør. Foto: Solveig Hansen

BroMarked bygger broer på tværs

Slagelse - 23. juni 2019

Med et knald blev årets BroMarked skudt i gang klokken 10 lørdag formiddag i et ligeså bragende solskinsvejr.

Et knald som sortkrudtskytte Klavs Flittner var skyld i. Klædt på i den danske hærs uniformering anno 1864 trykkede han rutineret på aftrækkeren på sit gevær, og markedet var i gang.

Et marked der er skabt til at bygge bro mellem byens mange forskelligartede aktører og ikke mindst til byens borgere. Og borgere var der mange af allerede fra begyndelsen, og hvor flere lagde ud med en slentretur rundt mellem de mange boder med både lækre smagsprøver, gode tilbud og kreativ kunst, fik andre sig hurtigt bænket i solen med en kold fadøl, mens musikken spillede.

- Førhen var det os, der skulle lokke stadeholderne til, men nu kommer de helt af sig selv, og mange deltager år efter år, siger Kirsten Slot, der er daglig leder i Korsør Kulturhus, som er en af de mange aktører bag markedet.

Bromarkedet finder altid sted på plænen ved Aktivitetscenter Teglværksparken, og en mere hyggelig kulisse er nok svær at finde, for med den grønne park kombineret med de gode faciliteter indendørs i aktivitetscenteret er der gode vilkår for både udstillere og gæster.

Flere af de lokale foreninger benyttede markedsdagen til at »gøre deres hoser grønne« hos potentielle nye medlemmer. Blandt andet gik et par »gigantiske spillekort rundt« og gjorde reklame for at spille bridge.

- Jeg har i mange år spillet både golf og bridge, og på den måde er der både noget for kroppen og for hjernen, lød det gode argument fra en af dagens bridgespillere i caféen. Også Gúnther Stigler benyttede som næstformand lejligheden til at fortælle om de mange fordele i at blive medlem af Kulturhusets Venner. Et medlemskab med indbygget rabatter hos mange af byens erhvervsdrivende. Andre brugte ikke så mange ord for at tale deres sag, men lod det i stedet være op til de forbipasserendes smagsløg, når de gavmildt delte ud af smagsprøver på både æblemost, honning, og falafel.

Der var også rig mulighed for at forny garderoben - blandt andet i Damernes Butik, der gør det let at handle tøj, når det er blevet svært at komme omkring. Butikken eksisterer ikke i fysisk form, men har specialiseret sig i at køre derhen, hvor kunderne er som på for eksempel Aktivitetscenter Teglværksparken.

Mens der blev kigget, købt og konverseret på kryds og tværs, var der skiftende underholdning fra scenen Blandt andet lagde bandet NOR ud med at skabe den rette markedsstemning - og de blev fulgt op med både mere musik men også dans.

Solen tillod sig ingen pauser i løbet af dagen til stor tilfredshed hos arrangørerne, der ellers var blevet advaret om sankthansvejr.

Korsør Bromarked er et samarbejde mellem Aktivitetscenter Teglværksparken, Korsør Kulturhus, Korsør Turistråd, Danske Seniorer Korsør, Ældre Sagen Korsør, FC Storebælt, Basen og Centerrådet for Teglværksparken samt flere lokale frivillige kræfter.