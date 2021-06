Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen sørgede for, at der blev råbt hurra for den nye bro, da medlemmerne af campusudvalget som de første tog den i besiddelse. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Bro over togspor er klar - men må først bruges af alle om en måned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bro over togspor er klar - men må først bruges af alle om en måned

Manglende belægning, uvished om forbindelsesgang mellem Absalon og SDU samt total spærring af Slagelse Station i flere uger udsætter ibrugtagning af bro, som kommunens campusudvalg ellers fik lov til at betræde tirsdag.

Slagelse - 30. juni 2021 kl. 09:38 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der var kransekage, jordbær og champagne, da kommunens campusudvalg med borgmester John Dyrby Paulsen (S) i spidsen tirsdag sluttede et møde i udvalget, der blev holdt i de nye lokaler på Absalon, af med en tur op på den nye bro over sporet.

Her blev der råbt hurra og skålet for den nye bro, som er en meget vigtig faktor for både Absalon og SDU, når det gælder om at få de studerende fra toge og busser til klasselokalerne.

Helt færdig var broen dog ikke tirsdag, for mens der blev råbt hurra, blev der stadig arbejdet med den sidste finish.

Den skulle gerne være afsluttet, når disse linjer læses, for i dag holdes der så en decideret afleveringsforretning fra entreprenøren, kunne programleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommune oplyse.

Først klar om en måned Han har tidligere givet udtryk for, at broen umiddelbart efter overdragelsen ville kunne tages i brug af alle.

Men sådan er det ikke blevet.

- Belægningen ud mod Sønder Stationsvej har man ikke kunnet gøre færdig fra entreprenørens side, fordi man har afventet en beslutning om en forbindelsesgang mellem Absalon og SDU, forklarer Torben Hjelm.

En sådan gang har været ønsket, fordi de studerende fra SDU får mulighed for at bruge kantinen hos Absalon, mens de studerende fra Absalon til gengæld skal kunne bruge biblioteket på SDU.

- Men måske besluttes det, at der slet ikke skal være nogen forbindelsesgang. Det vigtigste er, at de studerende kommer til at skabe liv på den nye plads ved trappen, sagde campusleder Astrid Jensen fra SDU, da Sjællandske spurgte til problematikken.

Ihvertfald skal belægningen nu gøres færdig.

Det vil ifølge Torben Hjelm tage omkring 14 dage, men det betyder ikke, at broen herefter åbnes.

- Der vil gå en måned, før den tages i brug. Det skyldes jo, at fra midt i juli vil der i nogle uger skulle laves så omfattende sporarbejder på Slagelse Station, at der lukkes helt af for togene, og i den tid kan broen ikke bruges, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

Optimisme i udvalg Medlem af udvalget er også det radikale byrådsmedlem Troels Brandt, og han glæder sig over de rammer, der nu er skabt med nye bygninger og en ny bro, der skal binde binde studieområdet sammen med studieboligerne nord for banelegemet.

- Jeg bemærker særligt, at campusledelsen orienterer sig mod byen og byder byen indenfor. Campustorvet ved den gamle stationsbygning skal nok skabe forbindelse til city. I campusledelsen er de samtidig naturligvis optaget af at trække andre af kommunens unge borgere til, og med den centrale placering kan det nok lykkes, siger Brandt.

Han anbefaler byrådet at fortsætte samarbejdet med ledelsen på SDU, Absalon og Zealand.

- Nu skal det tænkes i studie og oplevelsesmiljøer for de studerende, der bosætter sig i de mange studieboliger, som der er ved at blive lavet lokalplaner for. En unik turn around for byens og kommunens handels- og kulturliv venter, siger Troels Brandt, der lover, at de radikale vil arbejde for at få flere studieboliger til byen.