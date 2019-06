Denne skitse viser, hvordan broen muligvis kan komme til at se ud. DSB er ikke indstillet på, at der skal være elevatorer, hvilket borgmesteren ikke er enig i. Den kommunale udgift ventes at blive på under 20 millioner kroner, men det er dog uden elevatorer.

Bro over spor vigtig for byudvikling

Slagelse - 26. juni 2019 kl. 07:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er af stor betydning for byens udvikling, at der bliver lavet en bro over sporet på Slagelse Station og en god sammenhæng mellem campus-området med de mange studerende og bymidten.

Det slog flere politikere fast, da byrådet på sit møde tog stilling til investeringer i campus. Herunder at prioritere en bro over sporet, som det vil koste 27 million kroner at anlægge.

Heraf ventes DSB at komme med cirka 8,5 millioner kroner. Det helt nøjagtige beløb kendes dog ikke endnu, idet DSB blot har tilkendegivet, at de vil give et beløb i niveau med det, som tidligere er tilbudt. Kommunen vil dog nu spørge, hvor meget DSB helt præcist kommer med, oplyste borgmester John Dyrby Paulsen (S) efter mødet.

Knud Vincents (V) sagde, at investeringerne i campus ikke mindst drejer sig om at at skabe nogle rammer, der gør det tillokkende for de studerende at blive boende i Slagelse efter endt uddannelse.

Han sagde, at broen kan medvirke til at skabe bedre forbindelse til området på den anden side af Nordre Stationsvej.

Knud Vincents fandt det dog samtidig ærgerligt, at sagen omkring broen og bidraget fra DSB har været kørt som en åben sag.

- Det burde have været en lukket forhandling med DSB. De har jo kunnet holde øje med os hele tiden og afpasse deres forhandling efter det. En lukket forhandling kunne have givet et bedre resultat, var meldingen fra Knud Vincents.

Borgmesteren sagde efter mødet til Sjællandske, at det da ikke var til at vide, om resultatet var blevet bedre ved en lukket forhandling.

- Man kan jo sige, at vi også har lagt pres på DSB ved at melde vores holdninger ud. Desuden mener jeg, at vi generelt skal være åbne omkring tingene, siger John Dyrby Paulsen.

Han havde dog gerne set, at DSB havde bidraget mere.

- Men jeg har ladet mig fortælle, at det beløb de giver i Slagelse, er højere end det de har givet andre steder, siger borgmesteren.

Det endnu ikke fastsatte bidrag fra DSB var dog ikke nok for Dansk Folkeparti, hvis fire medlemmer undlod at stemme for sagen. Med den begrundelse, at man fandt den kommunale andel for høj.