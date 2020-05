Sådan kommer broen over sporene til at tage sig ud, når den efter planen står klar til brug i april 2021. Forhåbentlig samtidig med at de studerende, hvoraf mange kommer med tog, rykker ind i de nye Absalon-lokaliteter.

Send til din ven. X Artiklen: Bro over jernbanespor rykkes frem til glæde for studerende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bro over jernbanespor rykkes frem til glæde for studerende

Slagelse - 13. maj 2020 kl. 05:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Campus: Efter forhandlinger mellem Slagelse Kommune og Banedanmark ser det nu alligevel ud til, at bro over jernbanespor kan stå klar samtidig med, at flere tusinde studerende rykker ind i nye Absalon-bygninger.

Læs også: Rykning af stort sporarbejde i et år giver problemer

Af Arne Svendsen

Slagelse: Flere tusinde studerende vil efter planen rykke ind i det nye Absalon-byggeri ved Slagelse Station 6. april 2021, og alt tyder nu på, at de vil få lettere adgang til stedet end tidligere frygtet.

Det skyldes, at den planlagte bro over sporene på Slagelse Station alligevel ser ud til at stå klar samtidig med færdiggørelsen af Absalon-byggeriet.

Broen vil sikre, at de studerende, der kommer med tog og bus, vil kunne gå op på broen fra perronen, og herfra direkte videre over til Absalon og SDU. Uden at skulle ned i tunnelen. Hvilket har været et stort ønske fra Professionshøjskolen Absalon.

Broen var ellers i fare for ikke at kunne komme op til det ønskede tidspunkt, da Banedanmark i marts meldte ud, at den store renovering af Slagelse Station ville blive skubbet til 2021.

Programleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommunes udviklingsafdeling, oplyser dog, at man for kort tid siden har fået aftalt med Banedanmark, at bro-projektet alligevel kan sættes i gang allerede i år, og være klar til april næste år.

Det er også aftalt, at Banedanmark etablerer midlertidige parkeringspladser på den grund ved Nordre Stationsvej, hvor der tidligere lå et kreaturslagteri. Herfra skal de studerende, der kommer i bil, kunne gå over til broen og videre over til Absalon. Først i 2022 ventes omkring 200 parkeringspladser bag Absalon klar.