På Bøgegård i Hyllerup lidt uden for Slagelse skal Anders Tønning slå sine 6000 mink ihjel for at bremse spredning af coronavirus, mener regeringen. Men det kan ikke være rigtigt, mener hans datter, Monica Tønning, der nu sår tvivl om bevæggrunden for aflivningen. Foto: Carsten Lysdal

Brev til Folketinget: - Det her er den største katastrofe i Danmark i min levetid

»En demokratisk katastrofe«, kalder datter til minkfarm-ejer regeringens beslutning om at ville slå samtlige danske - og raske - mink ihjel. I et åbent brev til Folketinget sår hun tvivl om bevæggrunden.

- Her er et vigtigt skriv, da tiden er særdeles knap. Jeg er i disse dage vidne til den største demokratiske katastrofe i Danmark i min levetid.

Sådan indleder 24-årige Monica Tønning et åbent brev til Folketinget, efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag meddelte, at alle danske mink skal aflives. Heriblandt i alt 6000 raske mink, som ejes af Monica Tønnings far, Anders Tønning, der driver en minkfarm på Bøgegård i Hyllerup lidt uden for Slagelse.

Beslutningen - som på landsplan står til at koste 17 millioner mink livet - sker ifølge regeringen for at bremse smittespredning, efter COVID-19 er konstateret muteret i dyrene og efterfølgende har spredt sig til mennesker. Der skal handles hurtigt, lød opfordringen fra Mette Frederiksen.

Men Monica Tønning, der privat bor i Odense, forstår ikke, at regeringen »lukker et helt erhverv meget pludseligt med begrundelsen: 'en mulig risiko'«:

- Hvad end bevæggrunden er, så er dette en falliterklæring for det danske demokrati, og jeg vil ikke længere sidde det overhørig, slår hun fast i det åbne brev, som hun har sendt til Folketinget, og som er delt på Facebook. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Måske ønsker man bare ikke længere minkavl i Danmark, og det er jo en ærlig sag. En sag som bør diskuteres politisk, slår Monica Tønning fast i et åbent brev til Folketinget. Privatfoto.

Dropper hastelov Og faktisk har regeringen på nuværende tidspunkt slet ikke lovhjemmel til at slå raske mink ihjel udenfor smitteområder - i dette tilfælde Nordjylland, lyder kritikken fra oppositionen.

Det har ført til, at regeringen opgiver at fremsætte et hastelovsforslag om aflivning af minkene. Målet er nu i stedet at mødes ved forhandlingsbordet for at gennemføre en almindelig lovbehandling af forslaget.

Mandag kaldte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, det blandt andet »rystende«, at regeringen giver en ordre om at aflive alle landets mink uden hverken at have lovhjemmel til det eller styr på, hvordan minkavlerne skal erstattes.

Til TV 2 oplyste han derfor, at Venstre ikke ville lægge mandater til den hastelovgivning, der skal give regeringen lovhjemmel til at aflive alle landets mink. Ligesom andre borgerlige partier på stribe lagde afstand til regeringens beslutning.

Blandt andre Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, glæder sig over, at regeringen ikke fremsætter hasteloven.

Datter: Det er dråben - Vi er nødt til at have en grundlæggende lovbehandling i Folketinget uden hast og jag. Vi må sikre, at de ting, vi gennemfører, er gennemtænkt, siger han til Ritzau og tilføjer:

- Der har været så mange forvirrende meldinger fra regeringen om denne her sag. Blandt andet at man ikke har hjemmel i loven til at gøre nogle af de ting, man allerede har gjort.

"Katastrofen er, at vi ikke diskuterer, hvorvidt man kan tillade sig alt i coronaens hellige navn med frygtens fane i hånd."

- Monica Tønning, datter af minkavler - Monica Tønning, datter af minkavler For 24-årige Monica Tønning, hvis fars virksomhed er i fare for nedlukning sammen med den resterende del af dansk minkavl, er beslutningen om aflivning af samtlige - og i øvrigt raske - mink udemokratisk, uanset om der bliver tale om hastelov eller lovgivning på sædvanlige vilkår.

- Katastrofen er, at vi ikke diskuterer, hvorvidt man kan tillade sig alt i coronaens hellige navn med frygtens fane i hånd. Den seneste uges hændelser blev dråben for mig, skriver hun.

Bør udfases langsomt Ifølge datteren af minkfarm-ejeren Anders Tønning er det »langtfra usædvanligt at virus kan smitte andre pattedyr og mutere«, ligesom hun hæfter sig ved, at »ingen på nuværende tidspunkt ved«, om den muterede coronavirus stadig kan spores hos mennesker.

Hun sår således tvivl om regeringens bevæggrunde for at ville lovgive om aflivning af samtlige mink.

- Måske ønsker man bare ikke længere minkavl i Danmark, og det er jo en ærlig sag. En sag som bør diskuteres politisk, slår Monica Tønning fast.

- Og hvis beslutningen falder på, at minkavl skal være et afsluttet kapitel i Danmark grundet etik, så udfaser man branchen langsomt i løbet af fem-ti år, som i ethvert andet demokratisk land, fortsætter hun det åbne brev til Folketinget og stiller spørgsmålet: »Hvad så med svineproduktionen?«

- Der er dyrene i sandhed også tæt på hinanden (ligesom mink lever på minkfarme, red.) og genetisk tættere på mennesker end mink, konstaterer Monica Tønning, før hun slutter sit brev:

- Drop epidemiloven, giv magten tilbage til befolkningen. Bevar respekten og medmenneskeligheden. Hold fanen højt for friheden.

FAKTA Blandt danske mink har man fundet en mutation af COVID-19, som har været overført til mennesker.

Den muterede virus frygtes at kunne forsinke eller helt ødelægge effekten af den vaccine mod Covid-19, som der lige nu arbejdes på at udvikle.

For at stoppe smittespredningen meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) derfor på et pressemøde onsdag, at samtlige danske mink skal aflives. Det svarer til 17 millioner mink.

Regeringen har dog på grund af manglende opbakning måttet opgive at fremsætte det som et hastelovforslag.