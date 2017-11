Bredt samarbejde: Partier vil udskyde konstitueringsmøde

Begrundelsen for at udskyde mødet er, at partierne i løbet af de kommende dage vil invitere til et bredt politisk samarbejde og en drøftelse af en ny retning.

"Slagelse kommune har behov for det brede samarbejde i byrådet, og grundet mandatfordelingen i det nye byråd, er der et særligt behov for at få en tydelig retning og et tydeligt mandat", står der bl.a. i pressemeddelelsen.

Pressemeddelelsen er underskrevet af Poul Bek-Pedersen, Knud Vincents, Henrik Brodersen, Troels Brandt, Ann Sibbern, Søren Hald Christensen og Sten Knuth.