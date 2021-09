Bred budgetaftale vil udsætte anlæg for 600 millioner kroner

Opbremsningen i anlægudgifterne rammer formentlig opførelsen af det nye 50 meter bassin ved svømmehallen, og der bliver næppe heller brug for at bruge de afsatte 12 millioner kroner på springcenter (tegningen). Dette center placeres næppe ved Spar Nord Arena. Byrådet vedtog på sit seneste møde at lade kultur- og fritidsudvalget arbejde videre med

Enighed i Slagelse Byråd om at udsætte en række projekter. Det kan gå ud over både svømmehal og springcenter. Borgmester er dog ikke enig med Venstre og SF i, at mangel på penge er skyld i udsættelserne. Der kan stadig ske ændringer inden endelig vedtagelse af budget.

Slagelse - 06. september 2021 kl. 05:35 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det endte med enighed, da byrådets partier i weekenden var til budgetseminar på Kobæk Strand.

Her enedes alle partier samt løsgænger Helle Blak nemlig om en budgetaftale, der frem til 2025 vil udsætte anlægsprojekter for omkring 600 millioner kroner i kommunen.

Det er endnu uvist om også de to øvrige løsgængere i byrådet, Ann Sibbern og Steen Olsen, også vil stemme for aftalen, når den skal til 1. behandling i byrådet 13. september, oplyser borgmester John Dyrby Paulsen (S) .

-Frem til 2. behandlingen med vedtagelse af budgettet skal der være flere forhandlinger mellem partierne. Her er der mulighed for, at vi politisk kan tage stilling til, hvilke anlægsprojekter vi vil holde fast i. Det der foreløbig er sket er, at forvaltningen har fortalt os, hvilke projekter vi har mulighed for at udsætte. Jeg mener dog, at der er råd til at få flere af de projekter med, som vi ellers godt kan udsætte ifølge forvaltningen, siger borgmesteren.

Troels og Grüner er tilfredse Udsættelserne af de mange anlæg glæder ikke mindst Jørgen Grüner fra SF, der sammen med den radikale Troels Brandt har udsendt en meddelelse med overskriften »Byrådet tager endelig ansvaret på sig«.

- Det betyder jo, at Slagelse Kommune alligevel ikke risikerer at blive sat under administration, siger de to.

De peger videre på, at ikke bevilgede lån er taget ud, så budgettet kommer mere i balance.

Jørgen Grüner mener i modsætning til borgmesteren ikke, at der er penge til flere anlægsprojekter ud over de strengt nødvendige, så han taler om »aflysninger« istedet for udsættelser.

Vincents: Kommune sættes i stå Venstres Knud Vincents siger, at Slagelse Kommune står i en historisk svær situation. Også han mener, at anlægsudgifterne ikke blot er udsat men aflyst.

- Det betyder, at kommunen sættes i stå. En kommune som Slagelse bør have et anlægsprojekt på omkring 300 milioner kroner om året, men nu kommer det i nogle år ned under 100 millioner kroner, sige Knud Vincents med henvisning til budgetaftalen.

- Venstre stemmer for 1. behandlingen af det tekniske budget og fortsætter forhandlingerne. Vi vil fortsat arbejde for at lave et budget, der tiltrækker flere borgere og sikrer, at vi har daginstitutioner, skoler, plejehjemspladser og i det hele taget velfærden på plads. Det kræver investering i udvikling af hele Slagelse kommune.

Venstre ser frem til de fortsatte forhandlinger og håber på et godt samarbejde om kommunens fremtidige økonomi, skriver partiet i en udsendt meddelelse.

I budgetaftalen er der efter indstilling fra forvaltningen lavet en opgørelse over, hvilke anlægsprojekter man vil fastholde, og hvilke man vil lade et nyt byråd tage stilling til i 2022.

- Jeg er dog helt med på at forhandle om at få flere anlægsprojekter med, siger Knud Vincents til udmeldingen fra borgmesteren.

Strid om årsag til udsættelser Partierne har ikke helt samme syn på årsagen til den store opbremsning i anlægsudgifterne.

Hvilket jo hænger sammen med den til stadighed kørende debat om kommunens økonomi.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har ikke mindst her op til valget en interesse i at tegne et billede af, at der i den grad er styr på økonomien med over 400 millioner kroner i kassen.

Mens hans konkurrent til borgmesterposten, V-gruppeformand Knud Vincents (og Jørgen Grüner fra SF), har det synspunkt, at disse mange penge meget hurtigt kan være væk på grund af de meget store anlægsudgifter, der indtil nu har været budgetteret med i de kommende år.

John Dyrby Paulsen slår på, at når der skal skæres ned på anlægsudgifterne, så skyldes det ikke mangel på penge, men mangel på arbejdskraft og de stærkt stigende priser på byggematerialer.

- Jeg er ikke interesseret i at sætte projekter igang, som vil blive meget dyre og som vil skulle laves af udenlandsk arbejdskraft. Så er det da bedre at vente til tingene er blevet billigere og de lokale håndværkere mangler arbejde, siger John Dyrby Paulsen, der også henholder sg til, at Kommunenes Landsforening anbefaler kommunerne at holde igen med anlæg.

Det siger aftalen Det hedder i aftalen, at »Parterne er dog enige om som princip, pga. flaskehalse på arbejdsmarkedet og stigende materialepriser, ved 1. behandlingen af budgettet, at de anlægsprojekter, der kan udsættes, foreløbig udsættes, således at det nye byråd i begyndelsen af 2022 drøfter, hvornår disse anlægsprojekter gennemføres.«

I en meddelelse fra Venstre hedder det dog, at partiet ikke anerkender den præmis, at det alene er mangel på arbejdskraft og dyrere materialer, der udsætter anlæggene. Partiet mener også, at kommunens økonomi spiller ind.

Råd til børn, unge og ældre Mens der altså skal skæres i anlæg, så er partierne enige om at dække merudgifter på ældreområdet på omkring 16 millioner kroner og merudgifter på børne- og ungeområdet på omkring syv millioner kroner ind.

- Kommunes unge, der af forskellige årsager står uden for formel uddannelse og arbejde, skal motiveres til at dygtiggøre sig gennem mødet med erhvervsaktive håndværkere og andre understøttende voksne i attraktive ungemiljøer. Disse steder bliver dermed første skridt mod uddannelse og et liv i selvforsørgelse, hedder det også i aftalen.

Hvor alle partier også er enige om, at der skal gøres mere for at sikre, at jobcentret kan skaffe arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Disse anlæg røres ikke Der indlægges en anlægsramme til køb af Skælskørskolerne i 2025 (57,3 mio. kr.). Den konkrete beslutning om tilbagekøb helt eller delvist af Skælskørskolerne træffes dog på et senere tidspunkt.

Projekter, hvor kommunens finansiering er en forudsætning for en betydelig ekstern finansiering, udsættes ikke.

Det gælder »Ny Trelleborg Den Genskabte Borg«, »Livsparken i Slots Bjergby« og »Tude Å projektet« der ifølge Knud Vincents er tæt på at være klar til at blive realiseret efter over 10 års ventetid.

Der står også i aftalen, at »Projekter, der adresserer en helt akut og betydelig udfordring relateret til kommunens kerneopgaver« ikke udsættes.

Det gælder arbejdet med højvandssikring i Korsør og Skælskør samt de igangværende overvejelser og vurderinger af løsning på akutte behov for dagtilbudspladser (på grund af flere børn) i Slagelse og Korsør.

Også opførelsen af træningsfaciliteter på Blomstergården og udmøntningen af den såkaldte tilgængelighedspulje holdes fri for udsættelse.