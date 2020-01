Foran smørrebrødsbutikken på Rosengade i Slagelse står der stadig et skilt med anviste åbningstider, men fra på lørdag findes »Bratved Smørrebrød« ikke længere. Ny ejer overtager, og stedet vil fremover gå under navnet »Karsbergs Delikatesse«. Foto: Fleur Sativa

Bratved stopper efter bare ni måneder: -Det har været for hårdt

For meget arbejde og for lidt fritid får Anett Bratved, ejer af Bratved Smørrebrød, til at trække stikket. Fra på lørdag vil smørrebrødsbutikken på Rosengade derfor åbne med nyt navn og ny ejer.

Den 1. maj sidste år slog »Bratved Smørrebrød« dørene op for første gang, efter »Rosens Smørrebrød« fra samme adresse måtte dreje nøglen om.

Og nu er der igen udsigt til både navne- og ejerskift i Rosengade i Slagelse.

Anett Bratved, der overtog smørrebrødsbutikken efter tidligere indehaver Pia Rasmussen, sælger efter bare ni måneder. For meget arbejde og for lidt fritid har været udslagsgivende for beslutningen, lyder det.

- Jeg har arbejdet mellem 80 og 90 timer om ugen, og det har været for hårdt. Det er jo ikke bare at være i butikken i åbningstiden, men også at sørge for indkøb og ordne regnskab, når butikken lukker, forklarer den fra i morgen (fralørdag, red.) tidligere ejer, der også står for Bratved Catering i SBI's klubhus ved stadion, som igennem årene har trakteret hundredvis af selskaber.

Den rigtige køber fundet Her fortsætter Anett Bratved, mens smørrebrødsbutikken i Rosengade overtages af Jesper Karsberg, der tidligere har været restaurantchef for blandt andet Restaurant Karsberg på Gl. Torv i Slagelse.

Fremover vil kunder derfor skulle forbi »Karsbergs Delikatesse«, hvis smørrebrødet skal købes fra adressen på Rosengade.

- At sælge er ikke noget, som jeg har haft travlt med. Slet ikke. For det har været vigtigt at finde den rigtige køber, og det har jeg fundet nu, slår Anett Bratved fast, som har gået med tanker om at stoppe siden november og en dag blev ringet op af Jesper Karsberg ham selv.

- Jeg har kendt Jesper gennem de virksomheder, som han har haft, og jeg har altid beundret hans værk. Så jeg blev faktisk rigtig glad, da han ringede mig op, fortæller Anett Bratved, der den 30. december gjorde status over året på Facebook. Artiklen fortsætter efter billedet...

Over for en bekendt havde hun tidligt luftet tankerne om at ville stoppe på grund af den for tunge arbejdsbyrde, og det var derfor af den vej, Jesper Karsberg til sidst fandt vejen frem til Anett Bratveds telefonbog.

- Det tærer på kræfterne, når man arbejder så meget. Det har jeg bare måttet erkende, forklarer hun til Sjællandske.

Mere familie- og fritid Anett Bratved er dog netop kommet hjem fra en ferie i Thailand, og derfor er hun nu med egne ord »ladet op« og klar til at dedikere sig til jobbet som forpagter for Bratved Catering, hvor hun har været siden 2015.

Afslutningen på jobbet som daglig leder og ejer af Bratved Smørrebrød skal dog også give mere og bedre tid til fritid og familien.

- Jeg skal til at prioritere privatlivet noget mere. Det er helt sikkert. Jeg har nogle børnebørn, som jeg i lang tid kun har set én gang hver eller hveranden måned. Og det har været et kæmpe afsagn og en alt for stor en pris at betale, lyder det i dag bagklogt fra Anett Bratved.

Smørrebrødsbutikken på Rosengade har eksisteret i 25 år. Med nyt navn på facaden vil »Karsbergs Delikatesse« fra på lørdag tilbyde kunder både smørrebrød, sandwicher, salater, pålægspakker og mad ud af huset.

- Vi skal fortsætte der, hvor vi er. Det går jo godt. Men vi er også klar med nye tiltag, siger den nye ejer Jesper Karsberg, som peger på, at der bl.a. er efterspørgsel på et alternativ til rugbrødsmadderne som frokost:

- De kunder kan vi nu i fremtiden tilbyde f.eks. en grønkålssalat med æble og granatæblekerner eller en anden salat, der passer til årstiden, forklarer han.