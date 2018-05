Se billedserie Brandstationen i Rytterstaldsstræde har dannet rammen om masser af nytårsparader gennem årene, (billedet her er fra 2014), men forholdene på stedet er ikke tidssvarende. Der mangler badefaciliteter, og der er ikke plads nok til køretøjerne, så brandfolkene ser frem til flytningen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandvæsen flytter ind hos Falck Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandvæsen flytter ind hos Falck

Slagelse - 24. maj 2018 kl. 07:38 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede for 25 år siden talte man om, at brandstationen i Rytterstaldsstræde var for lille, og en af mulighederne var at opføre en ny station lige overfor Falckstationen på Antvorskov Allé.

Det blev der aldrig penge til, men nu sker der til gengæld det, at brandfolkene opgiver Rytterstaldsstræde og rykker ind hos Falck, hvor kommunen har lejet en del af stationens areal.

- Der er tale om en win-win situation for begge parter, lyder det fra vicebrandchef i Falck, Henning Schreiber Rasmussen, der har sit kontor i Greve.

Han kan fortælle om en udvikling, hvor Falck har fået færre og færre køretøjer i Slagelse. Derfor er der blevet plads i de store garager på Antvorskov Alle, hvor der også er gode mandskabsfaciliteter.

Og det er noget som brandfolkene kan bruge.

- Vi er simpelthen vokset ud af de nuværende lokaler, som er blevet for små og ikke længere matcher nutidens behov. Vores kommende lokaler på Falckstationen vil give os nogle mere tidssvarende betingelser, bedre garageforhold til moderne køretøjer og langt bedre faciliteter for personalet herunder blandt andet omklædnings- og badefaciliteter til begge køn. I dag har vi ingen badefaciliteter til kvinder, så vi håber også på sigt at kunne trække flere kvindelige brandfolk, når vi også får faciliteterne til det, siger konstitueret beredskabschef Michael Djervad.

På grund af byudviklingen er brandstationen de seneste mange år blevet indeklemt.

Det giver udfordringer i forhold til at brandfolkene skal kunne nå frem inden for tidskravet, når alarmen lyder. Samtidig er brandstationen udfordret pladsmæssigt, hvor der blandt andet ikke er den fornødne bredde og højde til den nye type lastbiler.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) siger, at det naturligvis er vigtigt, at brandfolkene har de optimale forhold til at kunne udføre deres arbejde.

- Derfor ser vi i kommunen frem til, at Slagelse Brand og Redning rykker ind i mere optimale rammer, som også vil give nye kørselsmuligheder, når der for eksempel bliver nemmere adgang til motorvejen, siger borgmesteren.

Det er endnu uvist, hvad lokalerne på Rytterstaldstræde skal bruges til fremover.