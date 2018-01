Magnus Gram på 27 år og hans to år ældre og i øvrigt højgravide kæreste bag nyindkøbt barnevogn, som de fik med sig ud ved branden på Mølletorvet i slutningen af december. Old Friend, her i skikkelse af formand Niels Erik Jacobsen, giver nu parret 5.000 kroner.

Brandofre med baby på vej får økonomisk håndsrækning

Slagelse - 11. januar 2018 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et mareridt uden sidestykke og en totalt tilsodet lejlighed.

Det er virkeligheden for 29-årige Michelle Pedersen og hendes to år yngre kæreste, Magnus Gram, hvis lejede FOB-lejlighed på tredje sal tog alvorligt skade ved branden på Mølletorvet i Slagelse den 30. december.

Parret, som venter barn - termin på tirsdag - og uheldigvis stod uden indboforsikring, har mistet næsten alt. Lige på nær de forhåndenværende ejendele og en nyindkøbt barnevogn, der blot ventede på den lille nys ankomst. Den fik de, udover nogle bøger, billardkøer og et par unikke billeder, med ud. Alt andet brændte inde.

De får nu en økonomisk håndsrækning i form af 5.000 kroner fra foreningen Old Friend, der yder filantropi i Slagelse Kommune. Det grundet det faktum, at den lille familie reelt ingenting får erstattet efter en brand, de næppe havde set komme.

- Det her falder virkeligt på et tørt sted. Vi er meget taknemmelige. En stor hjælp, som vi kan komme langt for, lød det onsdag formiddag fra parret, da formand Niels Erik Jacobsen besøgte dem på en adresse i Slagelses sydby.

Hos kæresteparret, som har boet på Mølletorvet i et års tid og gerne flytter tilbage, når det er muligt, har branden sat spor. Ikke blot i form af en tilsodet lejlighed, men også oplevelsen har gjort indtryk.

- Man ved jo ikke rigtig, om der kommer en reaktion på et tidspunkt. Heldigvis har vi mange mennesker omkring os, der hjælper, og så er det måske meget heldigt, at vi får noget nyt at tænke på lige om lidt, fortalte 27-årige Magnus Gram, som suppleret af sin højgravide kæreste bemærkede, at branden var voldsom.

De var nogle af de første, som sammen med nogle naboer fik banket øvrige beboere op af sengen grundet branden, der opstod på salen under kæresteparret.

Nu er virkeligheden imidlertid, at parret bor hos kvindens forældre. De er allerede blevet tilbudt en lejlighed af FOB - i forhold til genhusning - men for at få ro har parret takket nej.

- Siden branden har vi været hos flere. Det er en lidt irriterende og nomadeagtig tilværelse, men sådan er det, lød det fra barslende Michelle Pedersen, som er glad for pengene fra Old Friend.

Det samme er Magnus Gram, som reelt står uden indkomst og derfor ærgrer sig over den manglende indboforsikring.

- Vi er ret fornuftige og har også tidligere haft styr på forsikringerne. Men vi har bare så mange ting at tænke på, og nu står vi her, lød det i kor fra parret, der har kunnet redde visse ting fra lejligheden.

Dog langtfra det hele.

