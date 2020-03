Beredskabschef Michael Djervad oplyser, at Slagelse Brand & Redning er intakt, selv om en enkelt medarbejder nu er testet positiv for corona.

Brandmand testet positiv for corona

Særligt i alvorlige situationer som den aktuelle er det afgørende, at redningspersonale er klar til at rykke ud, når behovet opstår. Men det er jo ingen garanti for, at redningspersonalet er usårlige.