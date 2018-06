Se billedserie Anton Jensen var utrolig begejstret for brandbilerne. Foto: Thomas Olsen

Brandmand for en dag: fik sit største ønske opfyldt

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 06:31 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag fik beredskabet i Slagelse en ekstra brandmand, treårige Anton Jensen, i staben - i hvert fald for en aften. Anton Jensen lider af leukæmi og har været igennem et langt og hårdt forløb, hvilket selvsagt har været svært for både ham, men ligeledes for hele familien.

Men i går fik den nyudklækkede brandmand så to store ønsker opfyldt, da »Make a wish« fonden havde inviteret hele familien Jensen på Slagelse Brandstation - og efterfølgende på McDonalds, hvor familien fik mad, og Anthon Jensen fik en splinterny Ipad.

Og det var en glad og overvældet familie, der fik lov at kravle rundt i brandbilerne og kom en tur med op i kranen, hvor det var muligt at se helt ud til deres bopæl i Ørslev.

- Den her dag er guld værd for os som familie, fordi det får tankerne væk fra sygdom og hele forløbet for en stund, så vi er rigtig glade for den her mulighed, fortæller Karina Jensen, mor til Anton.

Overvældene dag

Anthon har altid været interesseret i biler, og i sær brandbiler har fanget hans interesse.

Det var derfor en dreng, der fik julelys i øjnene, da brandmand Thomas Schwartz slog porten op og viste rundt på brandstationen.

Og det var både søskende, forældre og mormor og morfar, der fik en rundvisning.

- Det er helt overvældene, at han får sit ønske opfyldt, lyder det fra far, Stefan Jensen.

Han fortæller, at Anton i dag er tilbage i børnehaven, og forløbet skulle gerne slutte i 2020.

»Brand« på McDonalds

Efter en tur rundt i brandbilerne opstod der lige pludselig en brand på McDonalds.

Og til at slukke flammerne blev hele familien kørt afsted i en brandbil tilbage fra en svunden tid, nemlig 1927.

Brand var der selvfølgelig ikke, men klar stod mad og to medarbejder fra Elgiganten, der havde en Ipad med til Anton - hans største ønske.

- En Ipad betyder virkelig meget, for det er en, han kan bruge, når han er indlagt til kemoterapi, og der kan dagene være rigtig lange, fortæller Stefan Jensen.

Familien er blevet udvalgt til at få et helt specielt ønske opfyldt, og regionskoordinator for Make a wish, Brian Jensen, er glad for, at de gør en forskel.