Brandfolk beskudt med fyrværkeri

- Vi må se, om vi kan løbe noget op. Men lige nu ved vi ikke, hvem der affyrede fyrværkeriet, fortæller Søren Østervig og oplyser, at det ellers har været et roligt døgn for politikredsen i Slagelse Kommune.

- Der har været mindre end det normale for en nytårsaften. Selve raketskydningen har der været mindre af. Men der er selvfølgelig altid lidt som for eksempel nogle småbrande. Og der skal brandvæsnet selvfølgelig have lov til at udføre deres arbejde uforstyrret, understreger han.