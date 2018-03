Brand på Stillingevej

Indsatsleder Per Eilertsen fra Slagelse Brand og Redning fortæller, at brandvæsenet egentlig blev kaldt til en skorstensbrand, men den udviklede sig til mere end det.

- Der skete det, at familien tændte op i en brændeovn placeret i udestuen. Røret fra brændeovnen gik op gennem loftet, og af en eller anden grund opstod der i den forbindelse en brand i etage-adskillelsen. Så den måtte vi slukke, og bagefter rive en del af loftet ned, for at få det hele slukket. Herefter må skorstensfejeren ud for at se, hvad der kan være gået galt, fortæller Per Eilertsen.