Brand og Redning skal slukke brande til søs

Slagelse - 29. maj 2018 kl. 16:54

Fra nytår skal Slagelse Brand og Redning ikke længere kun rykke ud til lands, når brand alarmen lyder.

Fremover rykker de lokale brandfolk også ud til vands, da Slagelse Brand og Redning netop har vundet Beredskabsstyrelsens udbud om brandberedskab til søs.

Det betyder, at Slagelse Brand og Redning bliver det beredskab, der skal bekæmpe brande ombord på skibe til søs øst for Storebælt. Altså for eksempel også i Øresund.

Brandfolkene skal efter alarmering være klar til at tage afsted med udstyr ombord på enten helikopter eller båd/skib inden for 30 minutter, hvor de professionelle brandfolk skal assistere skibets besætning.

- Vi er rigtig glade for at have vundet udbuddet, da det giver god mulighed for, at vi får styrket vores kompetencer endnu mere på det søfartsmæssige område, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Han fortæller videre, at når Slagelse har kunnet afgive en konkurrencedygtig pris, så skyldes det, at man har brandskolen i Korsør, hvor man uddanner blandt andet skibsbrandmænd.

Konstitueret beredskabschef Michael Djervad fortæller, at man også har søfolk på vedligeholdelseskurser, så man har allerede en stor viden inden for området.

- Men det bliver nyt for os at være med på selve opgaven, og det ser vi selvfølgelig meget frem til. Det giver god værdi for vores folk, at de fremover både får teorien hos os, og derefter får mulighed for at udøve det, de har lært i praksis, når vi bliver kaldt ud, fortæller Michael Djervad.

Den konstituerede beredskabschef oplyser videre, at efteråret vil blive brugt på at uddanne egne brandfolk, så de er klar til at stikke til søs fra det nye år.

Udover uddannelsen på brandskolen vil brandfolkene også skulle uddannes indenfor forsvaret i at blive hejst op i en helikopter, ligesom de vil skulle på en sikkerhedsuddannelse i Esbjerg.