Ved 15-tiden var omkring 25 personer i gang med at spille forskellige brætspil på biblioteket. På billedet ses to af de yngste. Foto: Kim Brandt

Brætspil hitter på biblioteket

Mon ikke de fleste kender spillene Ludo, Matador og Trivial Pursuit? Klassiske brætspil, som kan samle hele familien. Men de er langtfra ene om det - efterhånden findes der i hundredvis af forskellige brætspil, og tendensen er, at det bliver mere og mere populært - også blandt helt unge mennesker.

Onsdag havde biblioteket i Slagelse i anledning af vinterferien arrangeret »Store Brætspildag«, hvor alle interesserede kunne kikke indenfor og snuse lidt til de mange spil. Og måske prøve et eller flere af dem.

- Vi har samlet alle de brætspil, biblioteket råder over og samlet dem her. Så kan folk prøve dem - og meget gerne låne dem med hjem bagefter, siger teamleder Carina Stubager.

- Udviklingen af brætspil går næsten amok i øjeblikket - mere end nogensinde før. Folk er grebet af at spille, og hele spilindustrien er i dag større end Hollywood, siger hun med reference til computerspil.

- For eksempel da »Wordfeud« kom ud, så ville alle pludselig spille »Scrabble« igen, konstaterer Carina Stubager.

Nogle spil er simple med enkle regler, som kan spilles med det samme, mens andre kræver, at man bruger lidt tid på at lære det.

- Men hvis man blot bruger 15 minutter på at sætte sig ind i reglerne, så venter der rigtig mange gode oplevelser, siger hun.

Biblioteket råder over cirka 80 forskellige spil, og det tal forventes at stige de kommende år.

- Vi vil også gerne have forslag fra brugerne, siger Stubager, som tilføjer, at biblioteket også har planer om at etablere en spil-cafe i den kommende tid.