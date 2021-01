Artiklen: Brændstofbande stjal for 360.000 kroner i løbet af et halvt år

Brændstofbande stjal for 360.000 kroner i løbet af et halvt år

De alle sidder bag tremmer i Storstrøms Fængsel, hvor de derfor i fællesskab kan gruble over, hvorfor det gik galt, og hvem der tippede politiet om, at litervis af stjålen dieselolie og benzin var at finde på eksempelvis en adresse lidt uden for Slagelse.