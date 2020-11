Brændende lastbil fyldt med whisky spærrede Storebæltsbroen

- Vi kunne se på overvågningen, at lastbilen fik problemer og kørte ind til siden på højbroen. Først kom der grå røg fra den, men da ilden nåede motor og dieseltank gik det hurtigt, så den udbrænder fuldstændig, siger Bo Georg Petersen.

Han tilføjer, at ingen er kommet til skade. Trafikken mod Sjælland kan køre men med nedsat hastighed.

På grund af lastbilens indhold - den var fyldt med whiskyflasker - blev slukningsarbejdet besværliggjort.

Omkring klokken 14.20 kom så meldingen om, at broen var ryddet for den brændende lastbil, og trafikken igen kunne afvikles.

Den lange lukning af Storebæltsbroen gav en op mod 18 kilometer lang kø på motorvejen. En kø som det vil tage en rum tid at afvikle.

Også i Korsør by opstod der kø ved de to tilkørsler 42 og 43 i retning mod Fyn.

Det var anden dag i træk at et uheld lukkede Storebæltsbroen i retning mod Fyn. Torsdag skete der et uheld på broen, som lukkede det vestgående spor i flere timer.