Indehaverne Flemming og Susanne Hansen glæder sig til igen at byde kunderne velkommen i Super Bowl fra torsdag den 9. juli.

Bowlingcenter klar til genåbning

I snart fire måneder har det ikke været muligt at besøge bowlingcentret »Super Bowl« på Bredegade i Slagelse på grund af corona, men nu lysner det:

Selv om de 14 bowlingbaner har ligget stille i snart fire måneder, så gælder det dog ikke for værtsparret, som har benyttet nedlukningen til at få lavet en masse forbedringer i bowlingcentret.

- Vi har for eksempel udskiftet vandhanerne på alle kundetoiletter, så de nu er berøringsfrie, og vi har sat håndsprit op alle vegne. Vi følger naturligvis alle aktuelle retningslinjer fra regeringen, så kunderne kan være trygge, fortæller Susanne.

- Jeg troede egentlig ikke, det var så slemt. Men da først rengøringsmaskinerne tog fat, så kunne jeg godt se, at de nok trængte til det, smiler Flemming.

Centrets åbningstider er lidt ændrede i forhold til tidligere, idet der nu åbnes allerede klokken 11 i stedet for klokken 13:

- Det betyder også, at vi lukker lidt tidligere i den anden ende, så vi kan nå at være ude inden klokken 24, siger Susanne Hansen.

En anden ændring er også, at man fremover højest må være fire personer om en bowlingbane, hvor man før kunne være op til otte.

- Vi har indkøbt et større lager af »baby-wipes«, som vi opfordrer folk til at bruge, når de er færdige med at bowle. Vi kan jo ikke gå rundt og spritte kuglerne af hele tiden, så det er en opgave, vi og brugerne skal løse i fællesskab, siger Susanne.