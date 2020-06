Send til din ven. X Artiklen: Bowling-far fylder 75 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bowling-far fylder 75 år

Slagelse - 09. juni 2020 kl. 09:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er længe siden, at bowlingkuglerne har trillet ned ad banerne i Bredegade 50. Restauranten samme sted har ligget stille hen, og heller ingen golfbolde er trillet i hul i kælderen i Restaurant SuperBowl & GolfCenter Slagelse, siden den 11. marts.

Men nu er der atter håb om lyden af bowlingkugler, der med et dunk rammer kegler, af bestik, der klirrer mod tallerkner, af snak omkring poolbordet og al den anden støj, der vidner om liv, forretning og et populært og velbesøgt bowlingcenter.

Før end ventet I weekenden blev der nemlig givet grønt lys til en genåbning af bowlingcenteret, som har eksisteret i Slagelse siden 1994, og hvor Flemming Hansen alias bowlingfar her været en lige så fast bestanddel som selve bowlingen.

En genåbning, der kom før end varslet, og som nu giver praktiske udfordringer, da åbningen ellers var beregnet til august.

- Det er helt uladsiggørligt at åbne på under et døgn, men vi glæder os, og vi håber ikke, at vores kunder har glemt os, siger Susanne Hansen, der er gift med bowlingfar og i det daglige tager sig af administration, økonomi og booking.

Hun havde på linje med mange andre glædet sig til at hejse flaget ved bowlingcenteret både den 26. marts, som er centerets fødselsdag, og ikke mindst i dag den 9.juni, hvor hendes bowlingmand fylder 75 år.

Centret har eksisteret siden 2014.



- Det er første gang i centerets historie, at vi ikke har flaget på vores fødselsdag, siger Susanne Hansen, der på linje med sin mand har tilbragt de fleste af døgnets vågne timer i de seneste tre årtier med at sørge for, at andre kan hygge sig - om det så gælder god mad, bowling, pool, billard, golf og meget andet.

Siden 2012 har Flemming og Susanne Hansen været ansigterne udadtil i Bredegade 50, hvor Jens Uldall har været med som partner på sidelinjen.

Oplevelser på stribe Og øgenavnet bowlingfar har for længst sat sig fast hos dem, der til daglig er vidne til Flemming Hansens utrættelige slid for bogstavelig talt at få det hele til at spille i bowlingcenteret, hvor bowling med tiden kun er ét enkelt tilbud ud af mange.

Flemming Hansen har fra begyndelsen af SuperBowls historie stået i spidsen for virksomheden - men mange kender sikkert også Flemming Hansen fra de tidligere år i dækbranchen.

Først med virksomheden Flemming Hansen på Sorøvej 76 og sidenhen Hjulcentret, hvor virksomheden flyttede til den nu nedlagte ejendom på Volden (Ndr. Ringgade). Flemming Hansen afhændede dækforretningen i 1989, som sidenhen blev til Euromaster. Men han forsatte som direktør til begyndelsen af 1994, hvor kræfterne i stedet blev brugt på at starte et bowlingcenter i Slagelse.

- Da COVID-19 i marts betød, at vi måtte lukke, havde vi ikke tænkt på Flemmings kommende 75-års fødselsdag, og nu bliver det af gode grunde så kun under private former, siger Susanne Hansen, der glæder sig til at fejre sin mand og til at få gjort Restaurant SuperBowl & GolfCenter Slagelse klar til at lade kuglerne trille i Bredegade igen.