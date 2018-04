Der skal være gilde på Borreby Teater i det tidlige efterår. Den store Morten Korch-høstfest vil rumme mange af de kendte sange samt optrin fra filmene. Der vil også være både spisning og dans.PR-foto

Borreby søger skuespillere til den store Morten Korch-høstfest

Slagelse - 11. april 2018 kl. 07:57 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være høstfest på Borreby Teater ved Skælskør i det tidlige efterår i år. Og der skal ikke bare være høstfest. Der skal være Morten Korch-høstfest med musik, skuespil og dans.

Ligesom tidligere vil der være professionelle skuespillere på scenen i form af Jan Schou og Mona Britt Nykjær, mens Jørn Bonde står for musikken. Traditionen tro skal de tre suppleres af en række lokale amatører.

- Vi har brug for en otte til 10 voksne og cirka fire børn til ensemblet og derfor holder vi nu audition. Vi vil gerne have så mange som muligt kommer til audition, så kan få et super show, fortæller teaterdirektør og godsejer Joachim Castenschiold.

Den audition er sat i kalenderen søndag den 22. april.

- Det er vigtigt for os at have de lokale med i forestillingerne på Borreby. Den lokale opbakning betyder enormt meget for vores teater. Det klæder en forestilling som denne, og så er det altid spændende at arbejde sammen amatører og professionelle, siger Joachim Castenschiold.

»Høstfesten på Borreby - Det Store Morten Korch Show« har spilledage den 21., 22., 23., 28., 29. og 30. september samt 6. og 7. oktober 2018. Fredage klokken 19 og lørdag og søndage klokken 13.00. Op til forestillingerne vil der være prøver i august og september fortrinsvis weekender og hverdagsaftner.

Det er nødvendigt at tilmelde sig auditionen på kontakt@borrebyteater.dk senest den 15. april - og som krav skal man være klar til at synge en dansk sang - og selv have noder med.