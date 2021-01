Optimismen er i højsædet på Borreby Teater, hvor Vibe Castenschiold, håber, at Høstfesten kan blive gentaget for fjerde gang til efteråret. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borreby Teater satser på fest til efteråret

Slagelse - 26. januar 2021 kl. 14:09 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Det er en svær tid at navigere i for arrangører af blandt andet koncerter, foredrag, udstillinger og teaterforestillinger, for hvornår får vi egentlig lov at more os og være kulturelle igen?

Ingen ved det med sikkerhed, og hvor corona for et års tid siden mest af alt førte nye datoer for allerede planlagte begivenheder med sig, så byder tiden af i dag mest af alt på en forbeholden afventen, for kan vi være sikre på, at foråret - og ja resten af året med for den sags skyld - ikke byder på flere nedlukninger?

Næh, det kan vi ikke, men på Borreby Teater har man valgt at tro på, at »solen nok skal skinne til den tid«, som Vibe Castenschiold udtrykker det.

- Vi vil rigtig gerne fortsætte traditionen med Høstfesten på Borreby Teater, og det lykkes os heldigvis også at spille i efteråret på trods af coronarestriktioner, siger Vibe Castenschiold, der er glad for de mange positive tilbagemeldinger, der fulgte efter.

Efterårets planlagte forestilling bliver dermed den fjerde Høstfesten på Borreby Teater med Jan Schou i spidsen for festlighederne, og allerede nu, hvor billetsalget er i gang, er en del af billetterne allerede ifølge Vibe Castenschiold solgt til busselskaber fra vidt omkring i landet.

- Samtidig er vi jo nødt til at søsætte nogle initiativer, og der er mange ting, der godt kan lade sig gøre, hvis man er fleksibel, siger Vibe Castenschiold, der ikke desto mindre, som alle andre, håber, at verden ser anderledes normal ud igen til efteråret - og gerne før.

Modsat Høstfesten, blev det populære arrangement Rædslernes Borg ikke til noget i 2020. Men også her er det optimismen, der får lov at sætte dagsordenen på Borreby Teater.

- Det er et noget mere sårbart arrangement i forhold til fysisk nærhed, og det kan godt være, at vi bliver nødt til at genoverveje formatet, men indtil videre tror vi på det, siger Vibe Castenschiold, der også håber, at den aflyste koncert med »Kongehusets husorkester«, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, kan blive en realitet i 2021.

Høstfesten på Borreby Teater er sat i kalenderen de tre sidste weekender i september og den første weekend i oktober, og der er fest i teateret både på fredage, lørdage og søndage i alle de fire nævnte weekender.

Og skulle man som læser af nærværende avis ikke have stiftet bekendtskab med Høstfesten tidligere, så handler det mest af alt om fællesspisning, sang, hygge og et stort Morten Korch-repertoire fra scenen med Jan Schou, Mona Britt og ensemble i spidsen til at sørge for den folkelige og fornøjelige stemning fra filmene - helt i Morten Korchs ånd.

Læs mere på www.borrebygods.dk