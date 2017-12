Klaus Kjøller er lektor emeritus på Københavns Universitet og ekspert i politik og image. Foto: Ole-Martin Gangnes

Send til din ven. X Artiklen: Borgmestre står foran stor image-opgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmestre står foran stor image-opgave

Slagelse - 01. december 2017 kl. 08:43 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmestervalget i Slagelse Kommune er blevet en historie i alle Danmarks store medier. Der er blevet talt om »kupforsøg«, »kaos« og »Slagelse, plagelse« i overskrifterne.

Læs også: 1000 borgere forlanger omvalg

På gaden og de sociale medier bliver der brugt ord som »pinligt« og »børnehave« om hele processen. Og i går var der så »Breaking News« fra Slagelse - der er lavet en aftale med to, skiftende borgmestre.

Hvis den aftale bliver konstitueret på dagens byrådsmøde, betyder det, at John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) sammen vil stå over for en stor udfordring - nemlig at få vendt den noget negative stemning, der er opstået før valget, og som er blevet forstærket i de ni dage, der er gået siden. Opgaven havde i øvrigt været nogenlunde det samme, hvis borgmestervalget havde været anderledes.

- Langt de fleste vælgere synes, at al den uenighed er noget pjat. De er møgtrætte af personfnidder. Det har skabt lede over systemet. Derfor er det den nye borgmesters vigtigste opgave at forene kommunen mest muligt bag sig, siger Klaus Kjøller, lektor emeritus på Københavns Universitet og ekspert i image og politisk kommunikation, til Sjællandske.

Det kan blive svært efter de seneste mange måneders uenigheder og den kolde luft, der er opstået mellem de to oprindelige borgmesterkandidater.

- Den nye borgmester skal sætte samarbejdet på dagsordenen, og han skal tage ansvar og sige »jeg har også en del af skylden i det her«. Han skal være den voksne. Og så skal han sætte handling bag ordene. Jo mere man har strides, jo sværere er det. Men det er meget vigtigt at slå fast, at nu skal vi se fremad, siger Klaus Kjøller.

Eksperten påpeger dog også, at den aftale, John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) har indgået om at bytte efter to år, hvori der er en formulering, der går på at, Villum Christensen (LA) kan få borgmesterposten, såfremt der er et ønske om det, også kan være problematisk.

- Det betyder jo i virkeligheden, at man udskyder de uløselige problemer, og at der allerede vil være strid igen om to år. Det er måske ikke nogen langtidsholdbar løsning - men det er da en løsning og et kompromis nu, der umiddelbart er bedre end at trække lod, slutter Klaus Kjøller.

relaterede artikler

Vælgere føler sig snydt: Vil demonstrere før byrådsmøde 30. november 2017 kl. 22:13

Valg af borgmester skal overståes: Resten af punkterne udskydes 30. november 2017 kl. 22:04

Ann Sibbern tager ikke uden videre viceborgmesterpost 30. november 2017 kl. 17:15