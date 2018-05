Kronprinsesse Marys åbning af Slagelse Sygehus? nye akuthus blev overværet af mange. Bare ikke af Slagelse Kommune, herunder den politiske ledelse, som havde meldt afbud. I baggrunden ses regionsråds-formand Heino Knudsen (S). I siden er det sygehusdirektør Vagn Bach.

Borgmestre glimrede ved deres fravær under kongeligt besøg

Slagelse - 08. maj 2018 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kronprinsesse Mary indviede tirsdag den 17. april Slagelse Sygehus' nye akuthus for børn, kvinder og medicinske patienter, og arrangementet var ikke underligt et tilløbsstykke for lokale - små som store - som på den vis repræsenterede kommunen.

Det gjorde den politiske ledelse på Slagelse Rådhus nemlig ikke. Og det selv om invitationen til arrangementet var sendt af sted.

Fra borgmesterkontoret lyder det til Sjællandske, at både borgmester og kommunaldirektør - det vil sige den konstituerede i form af Ole Kristensen - var inviteret. John Dyrby Paulsen (S) var imidlertid forhindret grundet et andet ærinde, og han lægger ikke skjul på, at han gerne havde deltaget.

- Jeg havde selvfølgelig deltaget, hvis jeg kunne, siger borgmesteren, der i bagklogskabens klare lys indrømmer, at man nok burde have sendt en anden repræsentant.

Flere har studset over kommunens manglende deltagelse, omend der reelt er tale om et regions-arrangement, idet det omhandler Slagelse Sygehus. Og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) var da også til stede ved arrangementet, hvor han flankeret af sygehusdirektør Vagn Bach viste kronprinsessen rundt.

At invitationen ikke blev sendt videre - hverken til 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) eller Ann Sibbern (DF), som er 2. viceborgmester - ærgrer særligt sidstnævnte. Villum Christensen (LA) mener i den forbindelse, at det helt og holdent er en afvejning, borgmesteren må stå for.

- Jeg finder det naturligvis utroligt ærgerligt, dels at man ikke finder det relevant, men også at invitationen ikke sendes videre, siger Ann Sibbern, der henviser til signalet og betydningen af, at Slagelse Kommune er repræsenteret, når særligt en kongelig gæster kommunen, og et så stort arrangement løber af stablen.

- Jeg vil naturligvis gerne varetage opgaven som 2. viceborgmester, men det er der så tilsyneladende andre, som ikke ønsker, siger hun.

At der skulle være en skjult dagsorden - det være sig en politisk af slagsen - afviser John Dyrby Paulsen (S) dog.

- Ann kunne sagtens have repræsenteret Slagelse Kommune. Det burde vi egentlig have tænkt på, men det gjorde vi ikke, siger han.