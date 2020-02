Borgmesterkandidat gik af på sin bryllupsdag: Ny formand for Venstre

Formand Knud Vincents (V) sagde tirsdag aften tak for tiden siden 2008. De seneste 12 år har han båret formandskasketten for Venstres vælgerforening i Slagelse, men trådte forleden til side til fordel for 54-årige Birgitte Poulsen, foreningens hidtidige næstformand, for at hellige sig kampen for at blive borgmester efter kommunalvalget i 2021.