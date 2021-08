- Vi skal være ærlige og ikke love mere, end vi kan holde, lyder det fra Knud Vincents (V).

Borgmesterkandidat: På tide at holde, hvad vi lover vælgerne

56-årige Knud Vincents, borgmesterkandidat for Venstre, lover nye vinde, hvis han vinder valget og kan ekvipere sig borgmesterkæden senere på året. Ikke mindst vil han holde, hvad han har lovet borgerne, siger han.

Slagelse - 28. august 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Nogle vil sige, at tal og fakta ikke kan diskuteres. Ikke desto mindre er det lige det, der sker i politiske kredse hvert eneste år, når budgetforhandlingerne sætter ind. Her står nogle stejlt på, at riget fattes penge, mens andre - særligt de siddende borgmestre - ofte afviser pure.

Det er også tilfældet i Slagelse Kommune, hvor en ildevarslende kurve med en pil med retning fluks mod afgrunden skitserer, hvordan en ellers bugnende kommunekasse vil tømmes år og år frem mod 2025. Ifølge Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat, Knud Vincents, skyldes det en slap økonomisk styring og fraværet af politisk ledelse. Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) er det alene teatertorden fra oppositionens side, idet det kan konstateres, at der pt. er 450 millioner kroner i kassen.

- Det ender ikke, som det ser ud. Det ændrer sig altid, sagde sidstnævnte i fredagens Sjællandske.

Hjælper gerne til Knud Vincents ærgrer sig på borgernes vegne. Virkeligheden er nemlig, at byrådets politikere må prioritere og i det kommende budget for 2022-2025 skære til, hvad angår aftalte og allerede lovede anlægsprojekter. Hvis altså ikke man ønsker at blive sat under administration af staten, fordi kassen tømmes.

Et faktum er således, at skal man indfri samtlige løfter i et samlet anlægsprogram for 352 millioner kroner bare i 2021, som blev vedtaget sidste år, kan det kun gå galt. Derfor skal der prioriteres, og om pullerter, badebroer, renovering af svømmehal eller andet skal udskydes - som beskrevet i Sjællandske fredag - er lige nu politikernes hovedpine. Kataloget med mulige projekter, der kan udskydes, indeholder en længere stribe anlæg.

- Og vi kan ikke nå i mål. Vi kan også sagtens skubbe alle de projekter, det skal være, men det kræver jo, at der er et overskud i driften. Og sådan ser det heller ikke ud de kommende år, siger Knud Vincents, der gerne er med til at løse borgmesterens aktuelle problemer.

- Men han må vise os, hvor han tænker at stoppe op. Det er ham, der sidder for bord- enden. Jeg må også bare sige, at der er en årsag til, at vi ikke var med i budgettet hverken sidste år eller året før. Det er, fordi der mangler en retning. Jeg tænker ikke bare en valgperiode frem, men vil gerne huskes for den, der hjalp til med langsigtede, holdbare løsninger, så vi i 2035 huskes som det byråd, der satte en retning og fik styr på økonomien, mener han.

Vi skal respektere vælgerne I forhold til anlægsprojekter, der skal skubbes - ifølge borgmesteren, fordi der ellers vil ske en overophedning i erhvervslivet - mener Knud Vincents, at det er vigtigt at kunne være ærlig allerede tidligt i processen.

- Det er dybt uheldigt, at vi sætter nogle tanker i gang hos folk, og vi så ikke kan gøre tingene færdige. Det er at skyde med spredehagl. Hvis vi for eksempel investerer i en færge, skal vi da have penge til at gøre den færdig, siger Knud Vincents, der mener, at situationen kræver et politisk kursskifte.

Og det agerer han gerne både bannerfører og leder for.

- Lad os få talt sammen i byrådet om, hvor vi skal hen. Det her kræver en samtale efter valget og en respekt for det, vælgerne beslutter på valgdagen, siger den 56-årige politiker og landmand fra Bisserup, der har siddet i byrådet i otte år.

- Ordentlighed. Det har jeg stået for hele vejen igennem, og det at spille hinanden gode, uanset hvilke partier man måtte komme fra, er alfa og omega. Vi skal være tæt på borgerne og ikke tænke politik, som man gør det på Christiansborg. Vi skal arbejde sammen på tværs og sikre, at vælgerne kan stole på os, siger han og henviser her til, at man også i budgetsammenhænge skal være ærlig.

- Det var vi sidste år, da Venstre sammen med SF og Radikale Venstre netop gik ud og sagde, at der skulle ske noget. Og det kunne være besparelser eller udvikling. Ikke alt, jeg siger, er nemlig lige populært - men det er realistisk og den virkelighed, vi nu engang lever i, siger Knud Vincents.