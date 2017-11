Ifølge kommunalforsker Roger Buch kan kæden sagtens gå på omgang i løbet af en periode. Det er dog risikabelt, siger han. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Borgmesterkæden kan sagtens gå på omgang

Slagelse - 29. november 2017 kl. 08:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poster, partier og politikere rykkes rundt, som var de skakbrikker, i forsøget på at ramme en konstituering, der ikke bare sikrer et snævert flertal, men måske også gør det politiske fundament holdbart. Ingen aftaler er dog på plads endnu, skriver Sjællandske.

Udvikler spillet om borgmesterposten sig til en gordisk knude, kan der imidlertid tys til andre måder at løse problemerne på. Et faktum er nemlig, at der senest den 15. december skal træffes en endelig, formel beslutning.

- Og finder man ikke løsningen, så skal man holde det konstituerende møde alligevel. Og bliver afstemningen 15-15, fordi for eksempel Liberal Alliances mand, Villum Christensen, bliver ved med at sige, at han ikke vil pege på hverken den ene eller anden, så må man ud i en lodtrækning. Sådan er det, siger kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han slår fast, at der simpelthen skal vælges en borgmester, uanset om man kan blive enige eller ej.

Her påpeger han i øvrigt, at der kan åbnes for en opdeling, så flere kandidater kan blive borgmestre i samme periode. Også selv om styrelsesloven siger, at der kun må sidde én i en periode - formelt set.

- Den kommunale styrelseslov forklarer, hvordan man vælger en borgmester. Og reglen er egentlig, at man skal vælge én borgmester, så det kan ikke blive en formel beslutning at lade en sidde i to år, hvorefter en anden tager over. Men man kan sagtens lave en politisk aftale om, at en af parterne - ham, som bliver borgmester - trækker sig efter to år. Det står parterne frit for, fortæller Roger Buch.

Problemet er dog, at man sagtens kan skrive under på et stykke papir, men aftalen er ikke bindende. Så måske bliver den ene part snydt, så hvem skal begynde?

- Derfor bliver det pludselig meget risikabelt for vedkommende, der skal til efter to år, fordi der reelt ingen garanti er for, at man får det der skifte, som man har aftalt, siger Roger Buch, der kan erindre fortilfælde uden dog at kunne lægge sig fast på, i hvilke kommuner de findes.

- Jeg kan huske, at der har været sådanne situationer og aftaler, men det er mange år siden, siger han.

