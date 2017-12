Borgmesterkæde på plads: Nu gælder det posterne

Flemming Erichsen (S) manede til samarbejde, da han som længst siddende byrådsmedlem ledede det konstituerende møde fredag. Tiden vil vise, hvordan det går.Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: Hans Jørgen Johansen

Slagelse - 04. december 2017 kl. 10:15 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores udgangspunkt er en ligelig fordeling af udvalgsformandsposterne. Og vi er kommet langt med at få noget ned på papir omkring, hvilken politik vi skal føre.

Sådan lød meldingen fra den kommende borgmester, John Dyrby Paulsen (S) forud for et møde søndag aften (efter Sjællandskes deadline) mellem repræsentanter for partierne i byrådet.

Venstres gruppeformand Knud Vincents bekræfter mødet, men han er ellers ikke særlig tilfreds med informations-niveauet fra socialdemokraterne.

- Først fredag formiddag fik vi besked på, at det konstituerende møde fredag kun drejede sig om borgmestervalget. Og vi havde intet hørt om, at man allerede planlagde at holde møde om tildeling af posterne tirsdag, siger Knud Vincents.

Han vil ikke direkte kommentere John Dyrby Paulsens udspil med ligelig fordeling af posterne, men efter hvad Sjællandske erfarer, vil det ikke være nok for Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

- Det er jo ingen hemmelighed, at på mødet mellem partierne onsdag tilbød vi, at kunne vi beholde borgmesterposten, så kunne S, SF, Enhedslisten og LA få alle de øvrige formandsposter, siger Knud Vincents.

Det kan derfor formentlig ventes, at den borgerlige side vil kræve over halvdelen af de i alt 11 formandsposter, som der er penge. Det drejer sig udover formandsposterne i udvalgene om viceborgmesterpost, formandspost i SK Forsyning og formand for Korsør Havn.

