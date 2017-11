Borgmesterforhandlinger stødt på grund: Lodtrækning forude

Konstitueringsdrøftelserne i Slagelse er stødt på grund, og det brede samarbejde synes svært at få øje på.

Det skriver Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i en pressemeddelse onsdag nat.

Rød, blå og så Liberal Alliance med det afgørende mandat i midten er ikke enige om, hvem der skal være borgmester forud for fredagens endelige konstituering i byrådssalen. Den kan nu ende i en lodtrækning.

- Vi finder det helt uanstændigt, at vi kan stå i en situation, hvor der eventuelt skal trækkes lod om at finde den nye borgmester, skriver de.

Ifølge Venstre-gruppeformand Knud Vincents har blå blok med 15 mandater været forhandlingsvillige, og man ærgrer sig over, at der ikke søges en bred konstituering hos de øvrige partier.

- A, Ø, og F har valgt at pege på John Dyrby Paulsen betingelsesløst. Venstre spillede på aftenens møde ind med borgmesterkandidat Stén Knuth, som der ikke kunne findes opbakning til. Under forhandlingerne valgte Stén Knuth så at træde til side for på vegne af Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre at pege på den brede løsning og Ann Sibbern (DF), som kunne være den samlende person for det brede flertal. Der ville Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance heller ikke være med, konkluderes det i meddelelsen.

Også Venstres Knud Vincents blev bragt i spil - også uden borgerlig gevinst.

- De holdt fast i, John Dyrby Paulsen skulle være borgmester, lyder det.

Meget tyder derfor nu på, at det ender med en lodtrækning. Ellers skal Villum Christensen (LA) i hvert fald sluge en kamel eller gå på kompromis med partiets linje. Det ved at give John Dyrby det endelige mandat.

Ifølge Venstre har man tilbudt øvrige kandidater - udover Stén Knuth.

Det har onsdag nat ikke været muligt at få en kommentar fra Villum Christensen.