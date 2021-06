Se billedserie Formand for Grundejerforeningen Teglparken Jackie Andersen og bestyrelsesmedlem Ann Buser håber på, at der snart kan blive sat støjskærme op i området. Foto: Arne Svendsen

Borgmester vil prøve at få flere støjskærme op langs motorvej

Beboere i Grundejerforeningen Teglparken har i flere år ventet på, at der skulle blive gjort noget ved støjproblemer. Politikere har drøftet, om kommunen selv skal betale. Borgmester vil nu prøve at løse problem via stor trafikplan.

Slagelse - 21. juni 2021 kl. 11:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Når vinden er i et bestemt hjørne, er det som om en hårtørrer kører hele tiden, når vi sidder i haven.

Det siger Ann Buser, der bor på Teglparken 14 og er med i bestyrelsen i Grundejerforeningen Teglparken.

Hun er en af mange beboere i området, der meget gerne ser, at støjen fra den nærliggende motorvej kan blive dæmpet, for eksempel ved opsætning af en støjskærm.

Den mangler nemlig på en 1200 meter lang strækning fra Sikringen til afkørsel 39, hvilket Slagelse Kommune flere gange har gjort Vejdirektoratet opmærksom på. - I Teglparken mærker vi tydeligt, der kommer mere og mere trafik på motorvejen. Om eftermiddagen, hvor der altid er tung trafik på motorvejen, er ophold i vores egne haver uudholdelig, skrev formand for Grundejerforeningen Teglparken Jackie Andersen til formand for kommunens udvalg for erhverv og teknik, Villum Christensen (LA) tilbage i 2019.

Her gøres der opmærksom på, at støjniveauet forinden var blevet endnu højere. Dels fordi hastigheden på motorvejen blev hævet fra 110 til 130 og dels fordi der blev tyndet ud i træer og beplantning langs motorvejen.

- Så flere hustande nu kan holde trafiktælling på motorvejen fra deres have. Eller endnu værre fra deres egen stue, hedder det i mailen fra grundejerforeningen.

Så meget støj Sjællandske var forleden på besøg hos Jackie Andersen på Teglparken 1, hvor også Ann Buser og flere andre beboere fra området var til stede.

Her kunne det konstateres, at en ny mere støjsvag asfaltbelægning på motorvejen har hjulpet lidt, men man ønsker alligevel at få opsat støjskærmene.

Området er da også i Vejdirektoratets støjhandlingsplan fra 2018-2023 nævnt som et område, der indgår i den videre planlægning af støjreducerende tiltag.

Det fremgår af et bilag til det seneste møde i kommunens udvalg for teknik og miljø, at cirka 40 ejendomme primært beliggende i Teglparken, Hertalund og på Hulvejen er belastet med trafikstøj mellem 60-65 dB.

Den resterende del af Teglparken og Hertalund ligger inden for støjkortlægningen udbredelse, som er i området mellem 55-60 db.

I Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for støj fra vejtrafik er grænseværdien for boligområder angivet til 58 dB.

Ved Rønnebærvej (og Enebærvej) viser støjkortlægningen, at fire ejendomme ligger indenfor kortlægningen 65-70 dB-afgrænsning, mens 10 ejendomme ligger indenfor kortlægningens 60-65 dB-afgrænsning og de resterende fire ejendomme ligger indenfor kortlægningen 55-60 dB-afgrænsning.

En dyr sag Formanden for teknik og miljøudvalget, Villum Christensen (LA) er godt klar over problematikken.

- Der er problemer med støj, men området er ikke langt nok fremme på Vejdirektoratets prioriteringsliste. Derfor kommer kommunen nok til at betale selv, siger Villum Christensen.

Dette bekræftes af pressechef Martin Østergaard-Nielsen fra Vejdirektoratet.

- Området indgår i vores Støjhandlingsplan, men vi har pt. ikke nogen midler til at udføre nye projekter, eftersom Støjpuljen er tom.

Vi afventer altså nye midler til Støjpuljen. Når vi får det, vil pengene blive anvendt i overensstemmelse med en politisk prioritering, er meldingen fra Martin Østergaard Nielsen, der derfor henviser til mulighederne for at skaffe påenge til støjskærmene lokalt.

Villum Christensen oplyser, at en kommunal betaling/medfinansiering af skærmene var oppe at vende ved seneste budgetlægning. Her kom det dog ikke på.

Projektet er igen blandt de ønsker, som politikerne i udvalget skal prioritere imellem, når de skal finde frem til, hvad de vil sende videre som udvalgets ønsker til den endelige budgetlægning i kommunen her sidst på sommeren.

De ønskede støjskærme på strækningen vil ifølge forvaltningens opgørelse koste 12 millioner kroner at sætte op. En skærm ved Rønnebærvej er desuden opgjort til to millioner kroner.

- Det er rigtig mange penge og ikke lige sagen i øjeblikket, hvor kommunen skal skære ned på sine anlægsprojekter, siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter.

Borgmesters plan Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er heller ikke meget for at bruge kommunale penge på støjskærmene.

- Jeg mener, at det er en opgave for Vejdirektoratet, siger borgmesteren.

Han har dog en plan, nemlig at prøve at få støjskærmene i Slagelse med, når/hvis der skal rulle hele 700 millioner kroner til opgradering af motorvejsstrækningen mellem Vemmelev og Storebæltsbroen.

Denne store investering er en del af regeringens udspil til en stor trafikplan. Den skal dog lige forhandles på plads først med de øvrige partier i Folketinget.

- Derfor er intet naturligvis sikkert, men det foreslåede projekt vil blandt andet omfatte etablering af nogle støjskærme ved Vemmelev, og så kunne det være nærliggende også at sætte støjskærme op ved Slagelse samtidig. Jeg vil ihvertfald presse på for sådan en løsning, siger borgmesteren.