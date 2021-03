Borgmester John Dyrby Paulsen (S) håber, at der kan genåbnes mere inden for kort. Det afhænger dog af smittetallene. Foto: Jens Wollesen

Borgmester vil genåbne mere: Kortere vatpinde og flere testcentre skal hjælpe til

Heldigvis, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), går det igen nogenlunde i Slagelse, og med et faldende incidenstal for denne uges vedkommende, er det helt legitimt at lede efter lyset for enden af corona-tunnellen.

Det kan ikke blive ved. Men hvis smittetrykket ryger i en forkert retning, som var virkeligheden i sidste uge, er der ikke andet for end at fortsætte nedlukningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her