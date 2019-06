Borgmester vil fordoble honorar til formand - flertal siger nej

Borgmester vil hæve honorar til formand Morten Gaardboe - flertal siger nej.

Slagelse - 24. juni 2019 kl. 13:22 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 153.000 årlige kroner, der tilgår formænd for Korsør Havn og SK Forsyning, bør ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) også være formanden for Slagelse Erhvervscenter forundt. Morten Gaardboe, der bærer sidstnævnte kasket, får dog i virkeligheden kun det halve.

- Men det så jeg gerne blive lavet om. Der er flere sammenlignelige aspekter, så hvorfor ikke hæve honoraret, mener borgmesteren.

I dag får de repræsentanter, der i forvejen sidder i byrådet, det dobbelte af formanden for erhvervscentret. Men det er en skævvridning.

- Hvis vi mener, at honorarerne for formænd skal ligne hinanden, så gælder det også, når det ikke er byrådspolitikere, der har formandsposten. Og ja, selvfølgelig skulle vi nok have tænkt på det, da vi alligevel lavede vedtægten om for et år siden, siger John Dyrby Paulsen (S), der i maj mødte modstand i økonomiudvalget.

Et flertal affejede nemlig forslaget.

- Jeg synes, det har et fint leje. Når vi sammenligner med frivillige, foreninger og for eksempel garder, hvor formænd skal dokumentere en hel masse, uden de får noget som helst, så mener jeg ikke, at vi kan retfærdiggøre at hæve honoraret til formanden for Slagelse Erhvervscenter, mener Venstres Knud Vincents.

Selv mener John Dyrby Paulsen (S), at det er på sin plads at hæve. Særligt når man også ser på den tid, formanden Morten Gaardboe har lagt i posten.

- Erhvervscentret har skiftet direktør igen, og for en tid var der i den forbindelse meget mere arbejde til bestyrelsesformanden, siger borgmesteren, som også efterfølgende har givet sin mening til kende.

Det gjorde han eksempelvis på generalforsamlingen i erhvervscentret den 28. maj, efter beslutningen om at sige nej til at hæve honoraret var truffet. Og det er faldet flere for brystet. Ikke mindst Knud Vincents, som var en af dem, der ikke kunne sige god for et højere honorar.

Han mener således ikke, at borgmesteren fulgte det mandat, økonomiudvalget gav ham til deltagelse i erhvervscentret generalforsamling. Den kritik kan John Dyrby Paulsen (S) dog ikke følge.

- Hvis det er det, jeg mener, så er det vel også i orden at sige det. Knud kan have ret i, at vi skulle have ændret det ved ændringen af vedtægten for et år siden, men at jeg ikke må sige, hvad jeg mener, kan jeg ikke følge, siger han.