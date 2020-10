Steen Olsen (S) er skuffet over, at han først onsdag bliver gjort opmærksom på, at det er ham, pilen peger på.

Borgmester vidste besked om sexisme - men holdt oplysningen for sig selv

Steen Olsen (S), der torsdag lagde kortene på bordet og indrømmede, at det nok var ham, der klappede sin gruppeformand i bagdelen ved et møde for et lille års tid siden, er skuffet over partikollega og borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Slagelse - 09. oktober 2020

Et klap bagi har vakt debat på rådhuset i Slagelse, og selv om flere, herunder den forurettede socialdemokratiske gruppeformand, Sofie Janning, gerne vil have løftet sexisme-snakken til et højere og mere generelt niveau, vægrer flere andre sig ved at lægge den specifikke sag til side.

Hendes partikollega Steen Olsen (S) indrømmede på forsiden af Sjællandske torsdag, at det var ham, der angiveligt foranledigede Sofie Janning til at stille sig frem og gå i æteren med sin egen erfaring i forhold til sexisme - eksempelvis lørdag den 3. oktober på DR's P4 - efter han ved et udvalgsmøde for under et år siden skal have klappet sin partifælle bagi, inden de satte sig ned.

- Jeg vender mig om og siger tydeligt fra, lyder det i programmet fra Sofie Janning, der tidligere har fortalt, at sagen er håndteret og i øvrigt et afsluttet kapitel.

Kan ikke huske episoden Steen Olsen krydrede sin indrømmelse i Sjællandske med, at han absolut intet erindrer om et klap, men at Sofie Janning da selvfølgelig nok har ret, når hun fortæller, at det netop var ham, hun hentydede til i programmet.

Det samme budskab lød i en mail til byrådet onsdag aften klokken 22.51.

- Jeg skal beklage, at jeg er blank på situationen, der måske ligger et lille års tid tilbage, men har tillid til, at Sofie taler sandt, skrev han her.

Faktisk var det Sofie Janning, der telefonisk samme onsdag orienterede Steen Olsen, der er formand i udvalget for specialiserede borgerindsatser, hvor Sofie Janning er næstformand, om, at sagen altså handler om et klap fra hans hånd. Oplysningen faldt dog efter, at Steen Olsen i en mail onsdag formiddag klokken 10.53 ikke anede, at han var hovedperson:

- Jeg mener som Jørn-Ole (Didriksen, red.), at du er nødsaget til at lave et dementi over for os, der ikke har aktie i din historie. For at tro og forvente, at sagen nu er afsluttet, er jeg desværre nok nødsaget til at skuffe os alle med, lød det fra en uvidende Steen Olsen rettet mod gruppeformanden.

Borgmester kendte til sagen før radioprogram

Steen Olsen ærgrer sig over sagen, men mener også, at der nu er en mulighed for at få debatten op på et højere plan.

At han ikke er blevet orienteret noget tidligere - for eksempel før hans gruppeformand talte om en specifik hændelse i radioen i weekenden - skuffer ham dog.

- Det kommer bag på mig, og jeg må sige, at jeg er overrasket. Jeg ville være gået til personen, hvis jeg var politisk leder, lyder det fra Steen Olsen, der har været medlem af Socialdemokratiet i en menneskealder og i dag er æresmedlem, ligesom han har fået ridderkorset.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) bekræfter nemlig over Sjællandske, at han selv allerede i sidste uge blev oplyst af Sofie Janning om, at hun havde deltaget i en spørgeskemaundersøgelse med resultatet, at hun i lørdags fortalte om sagen.

Han vidste samtidig besked om, at det var Steen Olsen, der var tale om. Sidstnævnte var dog »blank« indtil i forgårs, for borgmesteren havde intet fortalt ham.

- Jeg har fået det at vide for kort tid siden. I sidste uge, pointerer borgmesteren, som ydermere bekræfter, at han altså ikke gik til sin partikollega, inden gruppeformanden lod høre fra sig i P4.

- Det kan godt være, jeg skulle have gjort det, men min pointe har hele tiden været noget andet: nemlig at løfte den her debat, forklarer borgmesteren, der tilføjer, at Sofie Janning har haft samme formål.

- Det har ikke været Sofies hensigt at mistænkeliggøre nogen, men drøfte det principielle i sagen, som er meget mere væsentligt, siger han.

