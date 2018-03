Borgmester varsler at ophæve samarbejdsaftale

Det er imidlertid relevant at nævne, at flere af de udvalg, hvori der angiveligt opleves problemer med »dobbeltbehandling« af punkter, har formænd fra enten Venstre, Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre. Altså de partier, der ikke er bag John Dyrby Paulsen.

- Det undrer mig, at han vil ud at ændre noget allerede før sit 100-dages jubilæum. Vi har haft så få møder, at man nærmest ikke kan komme til den konklusion endnu, at man arbejder hen over hinandens kompetenceområder. Det må være baseret på meget få opgaver så, siger Knud Vincents, der i øvrigt hæfter sig ved timingen og den detalje, at borgmesteren og flertalsgruppen angiveligt vil presse det igennem nu.