116 ejendomme i fire høje blokke. Det er ikke kønt, mener naboer. Der skal dog bygges højt, er fremtidsvisionen ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S), der er klar på kompromisser.

Borgmester til utilfredse naboer: At bygge højt er nødvendigt

Slagelse - 18. februar 2020 kl. 07:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligejere i Slagelses centrale kvarterer må indfinde sig med, at der skal bygges i fremtiden. Og når ikke der er flere kvadratmeter langs jorden, er den eneste mulighed at bygge højt.

Det har flere private ejendomsinvestorer gjort noget ved og sigter nu efter at forhøje byens skyline. Det gælder også Slagelse Boligselskab, der har fået såvel ris som ros for Teglkuberne på Sverigesvej.

Senest er det Leva Ejendommes plan for 116 boliger på den snart tidligere seminariegrund ved Ingemannsvej, der har fået borgere til at hvæsse pennen. Projektet har ledt flere beboere med adresse på eksempelvis Parkvænget direkte i blækhuset, fordi fire boligblokke på fire til seks etager slet og ret ikke pryder et bycentrum som Slagelses. Ej heller deres eget kvarter, mener de.

- Det er jo helt vanvittigt, hvis det bliver til virkelighed med et sådant byggeri midt i et villakvarter i Slagelse. Så vil man lige så godt kunne jævne en række huse i nabolaget med jorden, for de vil blive usælgelige, lød det i sidste uge fra Steen Grosen, ejendomsmægler og bosiddende i det nævnte kvarter.

Nødt til at bygge højere For et år siden traf politikere en såkaldt principbeslutning om, at man fra kommunens side i fremtiden bør tage imod med åbne arme, når udviklere disker op med projekter med boliger i højden, der synes at kunne matche de planer, selvsamme politikere og kommune har for byen. Man skal så at sige iklæde sig ja-hatten, når byggeansøgninger sendes til behandling.

Dog må det ikke blive en glidebane, lød det dengang fra Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.

- Der er kæmpestor forskel på, om projektet er på Rådhuspladsen, Nytorv eller et andet sted. Nogle steder er vi helt med på, at det kan lade sig gøre, mens det andre steder er helt utænkeligt. Det kommer meget an på bygninger i området, og om man vil komme til at genere omgivelserne, sagde han.

Flere borgere mener dog, at man allerede er blevet for rundhåndede med tilsagnene og de opadvendte tommelfingre. Eksempelvis i forhold til seminariegrunden, hvor imidlertid borgmester John Dyrby Paulsen (S) karakteriserer højden som et krav for, at byen kan udvikle sig.

- Jeg har respekt for holdningen om, at for eksempel seks etager kan være for højt. Derfor skal vi også finde ud af, hvor vi kan se os selv, og hvor vi kan finde nogle kompromisser, siger han.

Behov for udvikling Målet er dog at komme op i højden, alene fordi der ikke er mange grundstykker tilbage i bykernen - og efterspørgslen for boliger er stor.

- Der er behov for, at der sker noget. Der er ikke sket meget i 40-50 år. Og ja, måske er det for højt, og der er mange holdninger i byrådet. Vi vil gerne op i seks etager i bymidten, siger John Dyrby Paulsen.

Han mener i øvrigt, at det vil gavne de ejendomsudviklere, der byder ind med projekterne.

- De, der ejer bygningerne, kan udvide kvadratmeter, når der bygges højere. Samtidig kan de få brugt nogle penge på for eksempel facader, som der er mange knapt så kønne af i byen i dag, lyder det endvidere fra borgmesteren.

