Se billedserie John Dyrby Paulsen (S) gør status. Slagelse Kommune har godt fat og er på forkant trods flere smittede. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester-status: Sådan holder vi hjulene i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester-status: Sådan holder vi hjulene i gang

Med en forlænget nedlukning af Danmark følger også en fortsat ændret hverdag. Slagelse Kommune forsøger så vidt muligt at hjælpe og holde hånden under et tynget erhvervsliv og konstaterer

desuden, at flere forældre får brug for nødpasning.

Slagelse - 25. marts 2020 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har fået et solidt tag i såvel Slagelse som hele Danmark - ja, hele verden faktisk - og skaber ikke underligt et hav af udfordringer.

Læs også: Ny strategi for pasning af børn åbner samtlige institutioner

Virksomheder lukker og sender medarbejdere direkte ud i ledighedskøen. Flere knækker ligeud halsen, mens andre må berede sig på en ny dagligdag. I alt 460 flere ledige er der tale om i Slagelse Kommune. En stor del er selvstændige.

I Slagelse Kommune er en virkelighed uden et foretagsomt erhvervsliv dog et scenarie, man så vidt muligt helst vil undgå. Derfor kæmpes der side om side, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der forsøger at holde Slagelse væk fra den gruppe af kommuner, hvor institutioner og kommunale virksomheder ligger brak.

Derfor sender borgmesteren og kommunaldirektør Frank E. Andersen nu et brev ud til samtlige ledere af eksempelvis børnehaver, skoler og lignende med et klart budskab.

- De skal få sat nogle ting i gang. Det gælder på skoler og så videre, som godt kan få repareret og lavet, hvad de kan - simpelthen for at holde lokalområdet i gang, siger John Dyrby Paulsen, der mener, at man netop holder hjulene i gang ved at hyre lokale håndværkere, der på den måde kan tjene i en tid, hvor meget andet lukker om sig selv.

- Alt, hvad der kan sættes i gang, skal i gang. Vores ejendomsservice har allerede entreret med flere eksterne, lokale håndværkere. Måden, man gør det på, kan dog variere. Men skal man have malet en væg, så tag fat i en maler nu. Det er vigtigt, at vi gør vores for, at erhvervslivet overlever, siger borgmesteren.

Åbner op i dagtilbud Sjællandske har sat John Dyrby Paulsen stævne i forhold til en status på coronakrisen. Forleden blev perioden for en nedlukning forlænget til efter påske - til og med 2. påskedag den 13. april - og han bemærker fortsat, at man er godt med i Slagelse Kommune.

- Det lyder måske mærkeligt, men reelt set kommer der noget normalitet i det. Vi ser dog også, at vi presses på flere områder, siger borgmesteren, der på området for nødpasning kan se, at behovet øges mærkbart.

Derfor vil der nu komme langt flere ansatte på arbejde i kommunens daginstitutioner, der tilbyder nødpasning, end i sidste uge. Ikke mindst fordi man fra kommunens side nu ændrer strategi.

- Efterhånden som tiden går, får flere brug for nødpasning. Nogle er måske ikke længere sygemeldt, mens andre skal tilbage på arbejde, fordi der er behov for dem. Samtidig gør vi det sådan fremadrettet, at man kan blive passet i den institution, barnet går i til daglig, siger borgmesteren, der samtidig konstaterer, at mange af de forældre, kommunen er i kontakt med, får sværere ved at finde alternativer til pasning.

- Og flere af dem får også nye behov, fordi de træder ind i nødberedskabet, ligesom flere sårbare familier har brug for nødpasning, lyder det fra John Dyrby Paulsen (S), der regner med en tidobling fra knapt 13 op til 130 medarbejdere på arbejde i kommunens dagtilbud.

Det samme gælder i øvrigt skoler, hvor man - hvis presset øges - også vil omlægge til lokal nødpasning.

Tirsdag var der 31 børn i et dagtilbud mod 22-26 børn i sidste uge. I skolen var der 18 i går mod 13-17 før weekenden.

Klar med rådgivning af forældre

Der er også etableret en forældrerådgivning. Her rådgives der i forhold til konkrete problemstillinger: hvordan de kan angribes, og hvilke handlemuligheder og redskaber forældrene selv kan bringe i spil hjemme.

I rådgivningen kan forældrene komme til at tale med en medarbejder, der i dagligdagen arbejder med rådgivning i dagtilbud og skoler.

Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00

15 smittede på ældreområdet Slagelse Kommune havde tirsdag eftermiddag 15 ældre borgere registreret smittet med COVID-19. Heraf er fem indlagt på sygehus, den ene på intensivafdelingen, mens fem sidder i isolation på et af kommunens plejecentre. De resterende fem er i eget hjem og får hjælp af hjemmeplejen.

Det er kritisk, men alligevel er kommunen på forkant, lyder det. Faktisk i en sådan grad, at man er klar til at bistå nødlidende nabokommuner, hvis behovet for værnemidler skulle presse sig på.

Dog kan man løbe tør for sprit, hvis dette fortsætter flere uger endnu.

- Vi har generelt set værnemidler nok. Faktisk er vi i den situation, at vi kan dele ud. Det finder vi ud af, for det kan være fornuftigt, at vi hjælper til i andre kommuner, som har et behov, siger John Dyrby Paulsen (S), som desuden ikke - som drøftet på byrådsmødet mandag - kan udelukke serviceforringelser på ældreområdet, fordi coronavirus skal have alt muligt fokus.

- Det kan blive nødvendigt. Heldigvis er vi der ikke endnu, men hvis vi kommer der, skal vi gøre det med overskud. Det skal planlægges i god tid, lyder det fra borgmesteren, der i øvrigt endnu engang har masser af ros og respekt til overs for kommunens medarbejdere, der gør et forbilledligt arbejde.

Han konstaterer eksempelvis, at antallet af telefon- og tv-møder er steget fra 10-15 normalt til nu 200 om dagen, og særligt på ældre- og plejeområdet gør man for tiden en ekstraordinær indsats i forhold til at »stå klar«.

- Vi er ved at opbygge et beredskab af folk, der kan træde til i situationer, hvor vi får brug for dem. Vi ved ikke, hvad der sker om to-tre uger, og vi skal sikre os, at vores medarbejdere på ét område også kan hjælpe til på et andet.

Nødplaner overalt Det er en usædvanlig situation, alle står i, og der lægges derfor også op til, at bus- og færgedrift kan blive påvirket yderligere.

På netop dette område er der ved at blive søsat en nødplan og et tilhørende beredskab. Men også på renovationsområdet tænkes der i alternative løsning i lyset en af forlænget nedlukning.

- Vi forsøger at finde en løsning med AffaldPlus, siger John Dyrby Paulsen, som endnu ikke har nok til at melde ud, hvilken hverdag der bliver tale om.