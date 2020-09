Borgmester på frimærke

I forbindelse med signeringen af det store gavlmaleri i Kirke Stillinge, deltog også borgmesteren, der blev vist rundt af Finn Møller. Undervejs gav de mange frimærker en god samtale og masser af grin mellem de to, og efterfølgende gik Finn Møller i tænkeboksen, for John Dyrby kunne jo være et godt emne til et nyt værk. Han havde sagt, at han aldrig gik med borgmesterkæden, og så kom motivet næsten af sig selv - borgmesterkæden hænger på en knage!

Da frimærket var færdigt, sendte Finn Møller et foto til borgmesterkontoret. Mest for at John Dyrby kunne få lov til at give sin kommentar, men det endte så med at komme til at hænge på hans kontor.