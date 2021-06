Se billedserie Formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening Kenneth Nielsen foran fryseren tømt for det PFOS-forgiftede kød, som både kommunen og forsikringsselskaberne siger nej til at erstatte, selv om det var sundhedsmyndighederne, der anbefalede at smide kødet ud, da det var væsentligt sundhedsskadeligt at spise. Foto: Helge Wedel

Borgmester overrasket over sin kommunes nej til erstatning for PFOS-forgiftet kød

Både brandskole og giftgrøft er ejet af kommunen, som afviser at betale erstatning for det forgiftede kalvekød, som myndighederne gav ordre til at smide ud. Sag om erstatning fra kommunen til de måske op til 200 PFOS-forgiftede mennesker bliver sag på næste byrådsmøde. Sjællandske erfarer, at børn fra PFOS-familier er indkaldt til ekstra undersøgelser. Gravid har 77.000 nanogram PFOS per liter blod. Miljøministeren har nedsat grænsen til højest to nanogram for en liter drikkevand.

Slagelse - 15. juni 2021 kl. 05:48 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det er ikke for pengenes skyld, men det virker både mærkeligt og ikke særlig anstændigt, at vi ikke kan få erstatning for det kød, som myndighederne bad os smide ud, fordi indholdet af PFOS var så højt, at det er væsentligt sundhedsskadeligt, siger Kenneth Nielsen til Sjællandske.

Som formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening henvendte han sig tilbage i april til kommunen for at høre, om foreningens medlemmer kunne få erstattet det kød, som de fik besked på at smide ud. Giftudslippet kom fra brandskolen og endte i en grøft på en mark, hvor køerne fra kogræsserforeningen græssede og drak vand af grøften. Både brandskole, giftgrøft og mark er ejet af kommunen, men disse fakta rækker ikke til udbetaling af erstatning for det destruerede kød - i alt 627,9 kilo af 50 kroner per kilo - i alt 31.395 kroner.

Afvisningen fra kommunens forsikringsadministration har følgende ordlyd:

»En forudsætning for, at der kan pålægges Slagelse Kommune et erstatningsansvar er, at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse fra kommunens side. På baggrund af de oplysninger, der foreligger for nuværende, har vi ikke nok til at kunne afgøre, om det vil være Slagelse kommune, som skal afholde udgiften til det destruerede kød.«

- Det giver for mig slet ingen mening, da alt jo er belyst og afklaret om giftudslippet, som har fremkaldt en helt ekstraordinær situation for os, der har spist kødet og fået PFOS-giften ind i kroppen, siger Kenneth Nielsen.

Erstatningssag i byrådet Skal de op mod 200 borgere, der kan have større eller mindre mængder PFOS-gift i deres krop fra det forgiftede kalvekød, have erstatning af Slagelse Kommune?

Det ønsker det radikale byrådsmedlem Troels Brandt undersøgt. Han bringer derfor sagen om erstatning op på næste byrådsmøde den 21. juni.

- Uagtet at brandskolen har handlet uagtsomt uden den fornødne viden, så mener de Radikale, at borgernes retsstilling og eventuel ret til erstatning skal undersøges i denne sag, hvis arbejdsmedicinsk klinik i Holbæk kan påvise, at borgerne er inficeret med PFOS, siger Troels Brandt.

Han ønsker spørgsmålet om erstatning til de PFOS-forgiftede afklaret af borgerrådgiveren og tilført nødvendige ressourcer inden økonomiudvalgsmødet i august.

Råd fra kommunen Med det foreløbige nej til at erstatte det forgiftede kalvekød giver kommunen samtidig det råd, at de berørte medlemmer af kogræsserforeningen skal gå til eget forsikringsselskab eller det selskab, som foreningen eventuel har tegnet forsikring hos.

- Egne forsikringsselskaber har vi prøvet for lang tid siden. Alle fik vi nej til erstatning. Kun hvis en fryser var gået i stykker og kødet gjort uspiseligt grundet optøning, så kunne vi godt få det erstattet, siger Kenneth Nielsen.

Han tilføjer, at foreningen også har en forsikring, der skal dække, hvis kalvene slap ud af indhegningen og forvoldte skader. Mandag kontaktede han selskabet.

- Der var intet at komme efter i forhold til det kød, vi har smidt ud, siger Kenneth Nielsen.

Dyrby overrasket Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er overrasket, da Sjællandske overbringer ham nyheden om, at kommunen har afvist erstatning for det forgiftede kød.

- Det overrasker mig, for vi har helt klart en opgave, vi skal løfte med at få givet erstatning for det kød, der er smidt ud. Det kan godt være, at vi ikke juridisk kan gøre det lige nu, men politisk vil jeg indstille, at vi udbetaler pengene som et signal om medfølelse for de ramte borgere, siger John Dyrby Paulsen.

Han tilføjer, at man skal søge at undgå lange retssager om erstatning, fordi de kan ende med at koste flere penge end selve erstatningen.

Erstatning for indhold af PFOS i kroppen

Kenneth Nielsen regner med, at mange af de op til 200 forgiftede borgere også vil søge om erstatning.

- Mange snakker om erstatning, men alle venter, til de kender resultatet af, hvor meget PFOS, de har i kroppen, siger Kenneth Nielsen.

Sag i Sverige I Sverige besluttede første retsindstands tilbage i april 2021, at 165 borgere fra Kallinge i det sydøstlige Sverige har krav på erstatning, fordi de har drukket vand med PFOS fra et vandværk, der lukkede i 2013.

Forureningen stammer fra en af det svenske forsvars flyvepladser, hvor der er brugt brandskum med PFOS. Sagen er anket. Den har indtil videre kostet syv millioner svenske kroner i sagsomkostninger.

Også når det gælder kommende erstatning til de op mod 200 borgere med mulig PFOS i kroppen fra brandskolen, peger John Dyrby Paulsen på dialog frem for en retssag.

- Vi har et både moralsk og etisk ansvar i PFOS-sagen, og frem for store udgifter til en retssag i årevis, ser jeg hellere, at man sætter sig ned og finder en løsning med de berørte, siger John Dyrby Paulsen.

Ifølge Kenneth Nielsen ville en godtgørelse hjælpe med til at dæmpe frustrationerne over, at alle i over et halvt år har haft travlt med ikke at ville tage ansvar for en af Danmarks mest alvorlige forgiftningssager, der har ramt mennesker.

Børn undersøges Sjællandske erfarer, at flere børn fra de ramte familier, der har spist det forgiftede kød, er indkaldt til nye undersøgelser på arbejdsmedicinsk klinik på Holbæk Sygehus, fordi de første blodprøver har vist blandt andet høje kolesterol-tal.

PFOS-tal hos gravid Foreløbig er det kun højgravide Cecilie Roland, der kender indholdet af PFOS i sit blod. Der blev målt 77 nanogram per mililiter blod svarende til 77.000 nanogram per liter. I forrige uge satte miljøministeren grænsen for indhold af PFOS i drikkevand ned til to nanogram per liter.

Millioner er brugt Mens erstatningen på godt 30.000 kroner for det forgiftede kød er afvist juridisk, så har kommunen indtil nu brugt over en million kroner på oprensning, prøver og konsulenter. Hertil har politikerne netop besluttet at bruge 3,6 mio. kr. på at undersøge, om der findes andre skjulte giftforureninger i kommunen.

PFOS mistænkes for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og give forhøjet kolesterol, ligesom stoffet skader immunforsvaret hos især børn.