Borgmester overrasket over kommunes nej til erstatning i giftsag

Både brandskole og giftgrøft er ejet af kommunen, som afviser at betale erstatning for det forgiftede kalvekød, som myndighederne gav ordre til at smide ud. Sag om erstatning fra kommunen til de måske op til 200 PFOS-forgiftede mennesker bliver sag på næste byrådsmøde. Sjællandske erfarer, at børn fra PFOS-familier er indkaldt til ekstra undersøgelser. Gravid har 77.000 nanogram PFOS per liter blod. Miljøministeren har nedsat grænsen til højest to nanogram for en liter drikkevand.

- Det er ikke for pengenes skyld, men det virker både mærkeligt og ikke særlig anstændigt, at vi ikke kan få erstatning for det kød, som myndighederne bad os smide ud, fordi indholdet af PFOS var så højt, at det er væsentligt sundhedsskadeligt, siger Kenneth Nielsen til Sjællandske.