Slagelse Kommune ligger blandt de dårligste i landet, når det kommer til kommunens evne til at sikre idrætsforeningernes vilkår som for eksempel faciliteter og økonomi. Foto: Per Buugaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om ny bundkarakter: - Brandærgerligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester om ny bundkarakter: - Brandærgerligt

Nye tal fra Danmarks Idrætsforbund viser, at Slagelse Kommune nu ligger på en 72.-plads ud af 93 kommuner i spørgsmålet om de lokale idrætsforeningers vilkår. Dermed er kommunen dalet 19 pladser siden 2017. Borgmesteren kalder situationen for »brandærgerlig«.

Slagelse - 18. oktober 2021 kl. 06:03 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

Slagelse Kommune ender på en 72.-plads blandt 93 kommuner, når det kommer til vilkårene for de lokale idrætsforeninger. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kalder placeringen for »brandærgerlig« og mener, at tallene er udtryk for et investeringsbehov i idrætsfaciliteter i kommunen.

- Vi skal have fokus på at opgradere vores idrætsfaciliteter. Det gør vi med den nye budgetaftale, hvor vi har afsat penge til etablering af et 50-meter svømmehalsbassin, en ny multihal i Sørby, et idrætscenter i Korsør og en ny springhal ved Byskovvej, siger borgmesteren til Sjællandske.

Undersøgelsen fra DIF vurderer og rangerer landets kommuner på baggrund af 21 parametre inden for fire hovedområder: frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.

Det er tredje gang, at DIF gennemfører undersøgelsen, og i forhold til den seneste undersøgelse i 2017 er Slagelse Kommune faldet 19 pladser ned ad ranglisten i løbet af de sidste fire år. Det skyldes særligt området for frivillighed.

Manglende inddragelse af foreninger

Det er blandt andet på området for frivillighed, at Slagelse Kommunes lave score henter en del af forklaringen.

Det skyldes blandt andet et stort fald i antallet af medlemmer i idrætsforeningerne, og samtidig viser undersøgelsen, at der er en oplevelse af manglende anerkendelse af de frivillige fra kommunens side.

John Dyrby Paulsen mener imidlertid, at billedet af de manglende frivillige i foreningerne er noget mere nuanceret, men peger samtidig på, at der er behov for at skabe større fokus på, at foreningerne skal inddrages mere og tidligere i beslutningsprocesserne.

- Det er brandærgerligt, at placering ser ud, som den gør. Det er nu min opfattelse, at billedet af foreningernes medlemstal er noget mere broget end som så, siger han og fortsætter:

- Men det er rigtigt, at vi i højere grad skal have foreningerne i dialog. De skal også inkluderes langt tidligere i drøftelserne med kultur- og fritidsudvalget, end hvad der er tilfældet nu.

12 år uden investeringer

Også på området vedrørende foreningens faciliteter viser undersøgelsen fra DIF, at der eksisterer en ringe oplevelse af kommunens prioritering i forhold til renovation, modernisering, nybyg og drift af idrætsanlæg blandt foreningerne.

- Man har ikke investeret i anlæg i 12 år, men idrætspolitikken har stort set været uændret i otte år. Så man kan sige, at der er tale om det lange seje træk, som - desværre - ser ud til at have fejlet, forklarer John Dyrby Paulsen.

Ifølge borgmesteren kan en af løsningerne på at vende udvikling findes i ønsket om aktivt at investere i flere faciliteter.

- Faciliteter har en afsmittende effekt, da det siger noget om kommunens velvillighed overfor foreningerne. Men jeg synes også, at budgetaftalen synliggør, at arbejdet er i gang. Derudover har vi netop indgået en fornyet aftale med Team Danmark - netop fordi idrætsområdet er en vigtig prioritet i Slagelse Kommune, afslutter han.

De 21 Parametre i undersøgelsen består af en blanding mellem objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF's foreninger. Der er blandt andet benyttet besvarelser fra 2.628 spørgeskemaer, som idrætsforeningerne har udfyldt.