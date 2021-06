Borgmester John Dyrby Paulsen (S) glæder sig enormt over udmeldingen om Slagelse som en af fire udpegede byer.

Borgmester om 125 nye arbejdspladser: - Det er bare så godt!

Slagelse får et nyt skattecenter, hvor 125 nye ansigter skal slå hårdt ned på snyd og svindel. Borgmester glæder sig enormt.

Slagelse - 04. juni 2021 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Skattekontrollen i Danmark skal løftes markant, og folk, der snyder og bedrager, skal stækkes.

Flere muskler sikres blandt andet ved at ansætte 1.000 nye medarbejdere frem mod 2024, hvoraf de 125 skal have til huse på Ndr. Ringgade 70C i Slagelse. Her har blandt andre advokatfirmaet Advodan adresse.

- Både fejl og svindel skal stoppes og forebygges, og der skal slås hårdt ned på dem, der bevidst forsøger at snyde vores fælleskasse. Med i alt otte nye skattecentre rundt om i landet og 1.000 nye medarbejdere tager vi et stort skridt mod en bedre og mere effektiv skatteforvaltning, lyder det fra skatteminister Morten Bødskov (S), der forleden sendte en orientering til rådhuset med et særdeles positivt budskab.

Nemlig om, at Slagelse er valgt som fremtidig adresse for 125 højt specialiserede skattemedarbejdere.

De øvrige tre byer er Ringe, Svendborg og Frederikshavn.

Vækker glæde Skattevæsnet er i dag godt repræsenteret rundt i landet. Nu øges kontrollen så yderligere.

Medarbejderne skal være med til at sikre, at der sættes ind over for dem, der bevidst bryder reglerne, og at de, der ønsker at følge reglerne, får den hjælp og vejledning, de behøver.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) lover i den forbindelse at tage vel imod de mange nye ansatte, der ventes at få kontorplads i byen i 2022.

- Det er simpelthen bare så godt. Det understreger, at vi er en central by og kommune. Man skønner, at vi kan tiltrække den arbejdskraft, der skal til, og egentlig bidrager det også til udviklingen af Slagelse som en by, men også en kommune med et hav af vidensarbejdspladser, siger han.

Opfordring til ansatte: Bosæt jer her hos os!

Han er i den forbindelse også klar med et velkomstbrev og et håndtryk - hvis coronaen tillader det - når de nye arbejdspladser er på plads.

- Det er en oplagt mulighed for at bosætte sig i byen. Vi har det hele, og netop placeringen er jo fantastisk i forhold til det nye boligområde på den anden side af vejen, siger han med henvisning til Skovbrynet, der udvikler sig mere og mere dag for dag.

Han mener samtidig, at Slagelse skal gøre sine hoser grønne, når talen falder på uddannelser og udflytningen af studiepladser. Rettere fortsætte med at byde sig til.

- Det hjælper, når vi presser på. Det er klart, at vi i en studie- og universitetsby har et grundlag for endnu mere. Nu ser vi, at et hav af økonomiske arbejdspladser flytter hertil, og det taler jo ind i, at vi gerne huser endnu flere uddannelser, siger borgmesteren.

Betaler sig En af de politikere, der tidligere har presset på i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser, er folketingsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth (V).

- Vi pressede på med Søfartsstyrelsen, og det lykkedes. Så det betaler sig, siger Stén Knuth, der glæder sig på byen og kommunens vegne.

- Jeg hilser det velkommen. Det gælder også uddannelser, som virkelig kan være med til at løfte vores område. Nogle får øje på os, og når så folk bosætter sig her hos os, så øger det skatteindtægterne. Der er kun plusser ved det her, mener han.