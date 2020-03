Borgmester klar med status: På forkant trods flere smittede

John Dyrby Paulsen (S) gør status og opfordrer til at henvende sig ved spørgsmål. Der er meget at se til for tiden, men man er godt med - indtil videre, siger borgmesteren.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) forventer en forlængelse af karantæneperioden, men mener, at Slagelse Kommune er godt rustet. Han er desuden klar med ros til medarbejdere, der knokler og løber stærkere end nogensinde.

Mens covid-19 får flere landes sundhedsvæsener til at slå sprækker, og dødstallet rundt i specielt Europa stiger dag for dag - time for time - mener borgmester John Dyrby Paulsen (S), at vi lokalt er godt med.

Slagelse Kommune er nemlig på forkant, mener han, og med et beredskab i top og en skare af medarbejdere, det være sig specielt inden for sundhed og ældre, kommer vi igennem coronakrisen, siger han.

Men det kræver alles hjælp og opbakning.

Ligesom statsminister og partikollega Mette Frederiksen gør det, såvel som Hendes Majestæt Dronnningen på tv tirsdag aften, opfordrer han nu borgere til at følge myndighedernes anvisninger til punkt og prikke.

- Husk at gøre, som vi alle bliver bedt om. Vask hænder, sprit af, hold afstand og så videre. Hellere gøre det overdrevent end det modsatte. Lige nu er det vigtigt, at vi passer på. Måske ikke så meget af hensyn til os selv, men vores kronisk syge medborgere, der rammes hårdt, hvis de smittes, siger John Dyrby Paulsen, der sætter ind på at inddæmme smitten af coronavirus og fortsat har medarbejdere stående klar til følgerne af krisen, som hele verden lige nu befinder sig i.

- Vi forsøger at være på forkant, og vi sparer på ressourcerne. Det svarer til at sætte penge i banken. Lige nu forsøger vi at holde nogle ansatte i venteposition, så de kan træde til senere. Det er vigtigt, at vi er klar til de borgere, der får det svært, og kan håndtere dem, siger han.

Flere har det svært Det er ingen hemmelighed, at flere - herunder erhvervsdrivende - har trange kår lige for tiden. Omsætningen forvitrer, og krisen nager.

- Vi føler med vores borgere, ansatte og virksomheder. Der er hjælpepakker på vej, og vi forsøger selvfølgelig også selv at hjælpe lokalt, hvor vi kan. Vi kan selvfølgelig ikke forære vores virksomheder nogle penge, men vi kan være med til at holde aktiviteterne oppe - og det forsøger vi, siger borgmesteren.

Roser medarbejdere John Dyrby Paulsen opholder sig så vidt muligt hjemme. Rådhuset i Slagelse er rømmet for medarbejdere, men det betyder ikke, at der ingen aktivitet er. Slet ikke.

Hjemmearbejdspladsen er taget i brug for en lang række ansattes vedkommende, som fortsat knokler og aser som aldrig før.

- De gør en kæmpeindsats, og vi kan være stolte, fordi vi en tid som denne i den grad formår at løfte i flok, siger borgmesteren, som konstaterer, at man særligt ude på skolerne og i kommunens mange hjem, hvor børn undervises grundet nedlukningen, får praktikken til at flaske sig.

- Folk er gode til at hjælpe hinanden. Så længe man decentalt kan træffe nogle beslutninger, hjælper det mange. Man skal ikke hele vejen op i systemet til kommunaldirektøren eller borgmesteren. Gør noget, der virker. Særligt i den situation, vi er i nu, siger han med henvisning til ansatte, lærere og lignende på eksempelvis skoler, der må tænke kreativt for at holde elevernes hjerner i gang.

Undervisningen skal der nemlig være plads til, selv om skolebænken er rykket hjem på værelset.

- Vi skubber på, for det er vigtigt, at man ikke falder af på den. Jeg tror da også, at mange snart gerne vil tilbage i skolen, for det er ikke en ferie, de er sendt på, siger borgmesteren.

Vi står alle bi Tirsdag formiddag var fire plejehjemsbeboere, hvoraf de tre er indlagt, smittede med coronavirus. En enkelt medarbejder ved brandberedskabet har ligeledes fået konstateret covid-19, mens yderligere en frivillig brandmand er hjemme under dynen uden en endelig konstatering af coronavirus.

Det får ikke borgmesteren til at gå i panik.

- Men det er klart, at vi tager det meget alvorligt. Jeg vil også tro, at antallet af smittede vil stige den kommende tid. Jeg forventer derfor også, at karantæneperioden til og med 30. marts forlænges til efter påske, lyder borgmesterens umiddelbare vurdering.

- At lukke Danmark fuldstændig ned og det, at dronningen går på tv, understreger altså også alvoren, mener John Dyrby Paulsen (S), der som en del af kriseberedskabet har sat flere ting i værk på eksempelvis plejecentre, der skal kunne have smittede beboere boende.

- Vi laver flere isolationsafsnit rundt på vores plejecentre, hvor vi kan modtage hjemsendte borgere med coronasmitte. Det giver rigtig god mening, så længe de ikke har symptomer. Vi skal også værne vores medarbejdere, som gør et forbilledligt arbejde, siger han og nævner i flæng Antvorskov med to tilfælde og plejecentret i Kirke Stillinge, hvor en beboer også har fået konstateret coronavirus.

Udviklingen holder man desuden skarpt øje med fra ledelsens side og handler om nødvendigt. Det tages dog i små doser og med små skridt.

- Der er intet at sige til, at flere medarbejdere og beboere er usikre, og det er vigtigt at tage sine forholdsregler. Hvis den her smitte breder sig eksplosivt, og hvis nogle af vores medarbejdere rammes, så skal vi stå med et nyt, godt beredskab, og lige nu er vi godt rustet, siger John Dyrby Paulsen.

Hjælper først dem, der har det sværest

Han anfører, at man særligt inden for ældreområdet har en opgave. Både nu og senere.

- Mennesker med kognitive udfordringer - dem, som ikke kan forstå situationen - er der en opgave med. Mange demente er vant til et kram, som de ikke kan få, mens andre føler, at strukturen brydes, fordi rutiner er ændret. Det ser vi også inden for handicap og psykiatri, hvor der ligger en opgave i at sikre stabilitet og tryghed på bedst mulig måde, uden at vi maser en ny hverdag ned over hovedet på dem, lyder det.

Samtidig står kommunen desuden parat til at gøre pårørende klogere på, hvad de må og ikke må i denne tid.

Spørgsmålene trænger sig på i hobevis.

- Vi hører mange spørgsmål. Må man besøge en pårørende på plejehjem og så videre, nævner han og henviser i den forbindelse til Slagelse Kommunes hjemmeside, hvor flere svar også kan findes.