Borgmester indtræderi havnebestyrelse

Ekstraopgaver begrunder Jørgen Andersen (S) det med, at han ønsker at udtræde af Korsør Havns bestyrelse. Det ekstra arbejde kom til ham, da det politiske flertal for nylig satte sig på alle formandsposter i de politiske udvalg. Jørgen Andersen blev da formand for kultur- og fritidsudvalget efter Stén Knuth (V).

Ved byrådsmødet indstillede S, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) får plads i havnens bestyrelse, hvilket blev besluttet. John Dyrby Paulsen oplyser til Sjællandske, at han ikke vil have honorar for at sidde i bestyrelsen for Korsør Havn, der er ejet af Slagelse Kommune. Han tilføjer, at der forude venter store havneinvesteringer, som han derfor er glad for at komme tæt på. Havnens formand er Henrik Bodersen (DF). Han kunne ikke skiftes ud med den nuværende ejerform af havnen, da det af Liberal Alliance støttede røde flertal tog alle formandsposterne. Omdannes Korsør Havn til et aktieselskab menes en udskiftning på formandsposten at være mulig.