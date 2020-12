Stigende smittetal bekymrer Slagelse-borgmester. Imens satser ansatte tilsyneladende på julefrokoster i privaten. Aflys, lyder det fra rådhuset. Foto: Skovdal & Skovdal/colourbox.com

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester fortørnet over rygter om ansattes julefrokost i privaten: »Jeg vil håbe, de aflyser!« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester fortørnet over rygter om ansattes julefrokost i privaten: »Jeg vil håbe, de aflyser!«

Slagelse - 10. december 2020 kl. 07:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

For mange er december en måned, hvor man ses med mange forskellige personer. Mange har faste traditioner om at se hinanden lige netop i juletiden. Der ses dog fortsat smittespredning i Danmark. Derfor anbefaler vi stadig, at du aflyser eller udskyder aftaler med personer, du ikke plejer at ses med.

Læs også: Borgmesters kone syg med corona

Sådan lyder det i myndighederne, herunder Sundhesstyrelsens, anbefalinger til borgere i blandt andet Slagelse Kommune, som er en af de 38 med særlige restriktioner og nedlukninger som følge af en stigning i antallet af smittede. Et tal, der synes at stige yderligere dag for dag.

Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) er derfor nu ude med endnu en appel til kommunens borgere i lyset af de seneste tal. Onsdag eftermiddag lød det på 307 over en syv dages periode, og det er foruroligende, mener han.

- Der er ingen tvivl om, at vi nu er nødt til at indskærpe: Pas på hinanden, og følg retningslinjerne. Vi kommer ikke uden om at aflyse det meste af det, vi har planlagt hver især. Ja, faktisk alt, som ikke er meget nødvendigt, siger borgmesteren, der egentlig vægrer sig ved at løfte pegefingeren.

Han gør det dog alligevel, når talen falder på dem, der måtte se stort på retningslinjerne. Herunder de af kommunens ansatte, der har fået julefrokosten aflyst, men nu har planlagt en ny i privat regi nord for Slagelse.

Sjællandske erfarer fra flere kilder, at en række socialrådgivere har fået netop de tanker, men planerne falder ikke i god jord.

- Vi servicerer borgerne, og vi skal i hvert fald om nogen overholde de retningslinjer, der er. Og gerne mere til. Jeg ved, at nogle gennemfører virtuelle fredagsbarer, men hvis nogen planlægger en decideret julefrokost i privat regi et eller andet sted, så vil jeg da håbe, det bliver aflyst, siger han og bedyrer, at alle - men især medarbejdere i Slagelse Kommune - viser flaget og går foran.

relaterede artikler