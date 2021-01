Borgmester John Dyrby Paulsen (S) affærdiger kritikken som småting i det samlede billede. - I Slagelse Kommune er jeg heller ikke nede i alle bilag. Det vigtigste er den service, kommunen yder til borgerne, siger han. Foto: Thomas Olsen

Borgmester får kritik for rod i regnskabet: »En storm i et glas vand«

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) får kritik for regnskabsrod i den statsstøttede tænketanken Atlantsammenslutningen, som han er formand for. Borgmesteren betegner dog kritikken som »en storm i et glas vand«.

Slagelse - 18. januar 2021 kl. 19:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Der er tale om en storm i et glas vand. Vi regner med at kunne aflever et pletfri 2020 regnskab i næste uge. Det siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der i flere artikler i mediet Altinget udsættes for kritik. Årsagen er regnskabsrod i den statsstøttede sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen, som han har været formand for siden 2015.

