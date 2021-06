Borgmester afviser, at Socialdemokratiet er vendt på en tallerken. Sag om fremtidig drift af varmestuer har budt på misforståelser, siger han.

Borgmester efter varmestue-debat: - Vi er ikke vendt på en tallerken

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) afviser, at Socialdemokratiet har lavet en kovending i sag om varmestuer, hvor partiet nu alligevel vil lade Kirkens Korshær blive i Skælskør. Hold nu fast i beslutning, lyder det fra ekskluderet partimedlem.

Slagelse - 15. juni 2021 kl. 09:06 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er intet at rafle om i Korsør. Her er Kirkens Korshær ude, og der er ikke udsigt til, at et politisk flertal vil lade NGO'en komme ind i varmen igen. Modsat har piben fået en anden lyd, hvad angår Skælskørs varmestue. Her er Socialdemokratiet, der ellers sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti har besluttet, at Kirkens Korshær skal ud - specifikt fra sommeren 2022 - nu beredt på at lade korshæren fortsætte aktiviteterne.

Partiet er dog ikke vendt på en tallerken og har ikke skiftet mening, lyder det.

- Vi har hele tiden gerne set, at Kirkens Korshær drev varmestue og fortsatte med det i Skælskør, men det har ifølge sagsfremstillingen ikke været muligt, pointerer borgmesteren John Dyrby Paulsen (S), som i Sjællandske lørdag beskrev det således:

- Opfattelsen har her hos os været, at de kun ville drive den, hvis tingene hang sammen. Altså hvis også Korsør var en del af det, sagde han og skød her skylden for misforståelsen på forvaltningen.

- Der er sket en fejlinformation, og vi har siddet med en forkert opfattelse, erkender han.

Burde holde fast Derfor arbejdes der i skrivende stund hen imod en løsning, hvor Kirkens Korshær, der ønsker at drive varmestuen videre, kan få lov til det i Skælskør.

I så fald vil det kun være Korsørs ditto, der overgår til Slagelse Kommune som driftsaktør. Mere nøjagtigt i regi af rusmiddelcentret, der trods alt sigter mod et bredt samarbejde - ikke mindst med Kirkens Korshær og andre NGO'er, der derfor ikke lukkes helt ude.

Beslutningen om, at Kirkens Korshær ikke længere skal drive varmestue i Korsør og Skælskør, står Steen Olsen, tidligere socialdemokrat og formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser, dog ved. Han forstår dermed ikke Socialdemokratiet i denne sag.

- Der er et klokkeklart formål: at skabe et bedre tilbud til de pågældende borgere. Det er på ingen måde, fordi vi vil køre Kirkens Korshær ud, siger Steen Olsen og præciserer:

- Det er fint, at man nu tager en politisk snak, men min indstilling er, at vi fastholder. Jeg er overbevist om, at det er det bedste for borgerne og deres fremtid. Også bedst for Kirkens Korshær og andre NGO'er, der får mulighed for at arbejde med kommunen på en ny måde, siger byrådspolitikeren, som også ærgrer sig.

Særligt over, at forvaltningen og kommunens embedsfolk nu bliver skydeskive.

- Administrationen har gjort alt det arbejde for udvalget, og så er det pludselig dem, der skal udstilles som nogle, der ikke har belyst sagen grundigt nok. Det er ikke ordentlighed at fedte den af på dem. Det har hele tiden være en kendt forudsætning, at man kunne drive tre varmestuer hver for sig, bemærker han.

V: Aldrig de ansattes skyld Venstres byrådsmedlemmer Christopher Trung Paulsen samt Jørn-Ole Didriksen, der sidder i det pågældende udvalg, mener, at det er godt, at Socialdemokratiet er kommet på andre tanker. Nu mangler man bare - ifølge de to - at få en løsning i Korsør med Kirkens Korshær som driftsansvarlig i stand.

Samtidig er Venstres gruppeformand, borgmesterkandidat Knud Vincents, ligesom Steen Olsen fortørnet over, at det nu er forvaltningen, der får skylden.

- Som politikere har vi et ansvar. Og det skal vi tage på os. Også i sådan en sag her, mener Knud Vincents, der mindes flere lignende episoder.

- Hver gang noget er galt, så er det forvaltningens skyld. Men det er simpelthen ikke i orden, tilføjer han.

