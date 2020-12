Borgmester efter nedlukning: Det vigtigste er sundheden - så må vi se stort på julen

Antallet af smittede i Slagelse Kommune fortsætter med at stige. Derfor er nedlukning fornuftig og nødvendig, siger borgmester, der appellerer til at holde fast - trods julens komme.

- Det vigtigste er at tænke på sundheden. Så må vi stort på, at det er jul. Hvis ikke vi gjorde noget, ville vi måske få en julegave, der var værre, end vi ser nu. Det gælder om at holde fast, siger borgmesteren, der for Slagelses vedkommende kan konstatere, at antallet af smittetilfælde stiger.