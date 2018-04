Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ændrer ikke kurs i sag om ændring af styrelsesvedtægten efter dom i Randers.

Borgmester efter dom: - Den ændrer ikke noget

Slagelse - 05. april 2018 kl. 15:27 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Sådan lød det torsdag middag i et domsudskrift i spektakulær sag fra Randers Kommune, hvor tre tidligere udvalgsformænd, der blev vraget i forbindelse med ændring af udvalgstruktur, vandt sag anlagt mod kommunen.

Omkonstitueringen var nemlig ugyldig, da et smalt flertal i Randers Byråd i juni 2015 besluttede at ændre i kommunens styrelsesvedtægt. Det har de tre sagsøgere nu rettens ord for.

I Slagelse, hvor en lignende sag udspiller sig, giver dommen dog ikke anledning til panderynker på borgmesterkontoret, hvor John Dyrby Paulsen (S) sammen med flertal bag sig ellers er blevet beskyldt for politisk udrensning, i forbindelse med at de forrige mandag vedtog en ændring af styrelsesvedtægten. En ændring, som kostede blå blok - Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - samtlige fem udvalgsformandsposter, ligesom deres flertal i flere udvalg er forduftet.

Ifølge John Dyrby Paulsen er der tale om to forskellige sager, og han er heller ikke bekymret for en mulig klagesag, som oppositionen, herunder Venstres gruppeformand, Knud Vincents, ellers har varslet.

- Det ændrer ikke så meget. Jeg mener stadig, at der er tale om to vidt forskellige situationer, siger borgmesteren, der mener - som han hele tiden har gjort - at ændringen af udvalgsstrukturen er sagligt funderet.

- Også Knud Vincents (V) har været enig i, at der var for mange udvalg. Dermed var der også brug for en ændring af styrelsesvedtægten, siger han og tilføjer:

- Formålet har jo heller aldrig været at komme af med nogen, men at give en mere effektiv udvalgsstruktur, og det får vi nu, fastslår borgmesteren.

