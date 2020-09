Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen stod for ceremonien, som foregik i rådhusets kantine mandag eftermiddag. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester bød nye statsborgere velkommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester bød nye statsborgere velkommen

Mandag eftermiddag kunne borgmester John Dyrby Paulsen (S) byde velkommen til 22 nye statsborgere. Det særlige håndtryk blev dog erstattet med en »corona-hilsen«.

Slagelse - 22. september 2020 kl. 19:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste danskere tænker næppe over det, for det er jo noget helt naturligt, der kommer af sig selv. Hvis man vel at mærke er dansker og født i Danmark.

Men for andre er et dansk statsborgerskab noget ganske særligt. Det giver blandt andet ret til et dansk pas, til at stemme ved folketingsvalg samt en række af de mange velfærdsgoder, som Danmark bryster sig af.

I kantinen på rådhuset i Slagelse var der mandag gjort klar til at byde 22 nye statsborgere velkommen i Slagelse Kommune.

De kom fra mange forskellige steder på kloden - Asien, Frankrig, England, Mellemøsten m. fl. - og fælles for dem alle var, at de har ventet længe på at få det dokument, som endegyldigt beviser det danske statsborgerskab.

Oprindeligt var det planen, at ceremonien skulle foregå i foråret, men den blev så skubbet på grund af corona'en.

Den var også tæt på at blive skubbet igen denne gang, men i kantinen havde medarbejderne gjort alt, hvad de kunne, for at sikre sig med behørig afstand, håndsprit og hvad der ellers hører sig til efterhånden.

Håndtryk erstattet af »corona-hilsen«

Det var borgmester John Dyrby Paulsen (S), som skulle stå for ceremonien. Han har selv i en årrække været indfødsretsordfører på Christiansborg.

- Så jeg har selv siddet og vurderet de navne, som kom på den konkrete lov, så det er jo lidt sjovt for mig nu som borgmester at deltage i sådan en ceremoni, siger han til Sjællandske, kort før ceremonien gik i gang.

Den noget omdiskuterede lov om et fysisk håndtryk blev dog fravalgt.

- Jeg ved endnu ikke helt, hvad vi gør, men vi dropper i hvert fald håndtrykket og erstatter det nok med en »corona-hilsen«, siger borgmesteren og hentyder til, at man kortvarigt støder albuerne mod hinanden.

»Vær gerne kritiske« I kantinen sad de 22 nye statsborgere og ventede tålmodigt, til klokken blev 16. Mange var klædt fint på, som skulle de videre til en familiefest.

Der var godt lunt på øverste etage, og borgmesteren startede derfor med en opfordring til de fremmødte om at tage noget koldt at drikke i kantinen, før ceremonien begyndte.

- Velkommen. Det er jo en helt særlig dag for jer. I skal herop og skive under, og i virkeligheden må vi ikke stå alt for tæt på hinanden. Hvis nogen er usikre på noget, så spørger I bare. Hvis nogen vil have mundbind på, så gør I det - der står ingen steder, at man skal have det på, når man skriver under, så det bestemmer I helt selv, sagde borgmesteren med et stort smil.

Der var dog ingen, som fandt det nødvendigt.

Kernen i demokratiet Da alle havde fået noget at drikke, udbragte borgmesteren en skål.

- Jeg skal nok lade være med at holde en lang tale. På dansk siger man, at det værste, man kan gøre, er at give en politiker ordet - for man får det aldrig igen. Jeg vil dog gerne opfordre jer alle til at blande jer i de anliggender, som I synes er interessante for jer. Vores demokrati i Danmark er kun levedygtigt, hvis folk blander sig. Derfor er jeres mening og holdninger vigtige. I må også gerne være kritiske over for det, I ser og oplever - det er den måde, vi udvikler os på. Det er i virkeligheden nok kernen i det danske samfund - at man som enkeltperson kan gøre en forskel.

- Som danskere kan vi måske godt virke lidt kølige og svære at komme ind på livet af - men så må I jo hjælpe os lidt. Velkommen, sagde borgmesteren endnu en gang.

Herefter læste han navnene op på de 22, som en efter en kom op til borgmesteren og skrev under på det officielle dokument.

Borgmesteren stillede sig velvilligt til rådighed for alle, som måtte have spørgsmål om dette eller hint - og det hele var overstået omkring klokken 17.30.

Under normale omstændigheder afholdes der en ceremoni to gange årligt - næste gang bliver efter planen til foråret.