Socialdemokratiet er enige i et nej til nyt rådhusbyggeri, slår borgmester John Dyrby Paulsen (S) fast.

Borgmester afviser uenighed i eget parti: »Vi står fast - men det gør Venstre åbenbart ikke«

Visionerne om et nyt rådhus og en samling af administration har taget sig ud som varme kartofler igennem flere valgperioder. Mandag afviste et flertal endegyldigt at bygge nyt, og borgmesteren slår fast, at socialdemokraterne er enige om et nej trods rygter om uenighed.

Slagelse - 25. november 2020 kl. 19:58 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Socialdemokratiets nej til et rådhusbyggeri i Slagelse er et rungende af slagsen. Selv om partiet skydes i skoene, at der har været splid internt og ren og skær uenighed om, hvor man skulle stille sig i sagen, slår borgmester John Dyrby Paulsen (S) nu fast med syvtommersøm: Vi er helt enige.

- Jeg kan blandt andet her i avisen se, at enkelte partier påstår, at den socialdemokratiske gruppe i byrådet internt er uenige i et »nej« til at bygge nyt rådhus, siger borgmesteren, der gerne mejsler i granit:

- Påstanden har ikke rod i virkeligheden, og vi er i gruppen helt enige om at stemme nej til et nyt rådhusbyggeri, fortæller han i kølvandet på den seneste uges debat om et rådhusbyggeri, mens han samtidig slår fast, at der altid er plads til uenigheder i gruppen, men at det ikke har været tilfældet i denne sag.

Standpunkter skifter På mandagens byrådsmøde blev et nybyggeri lagt i mølposen, hvis ikke helt i graven, da et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, der ellers tidligere har været varm fortaler for et nyt rådhus, sagde nej til at arbejde videre med planerne nu og her.

For en afvisning stemte 25 byrådsmedlemmer, mens fire i skikkelse af SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance gerne så, at man gik videre med planerne. DF'erne Ann Sibbern og Søren Lund Hansen undlod at stemme.

John Dyrby Paulsen (S) indrømmer imidlertid gerne, at han tidligere har set et potentiale. Hvis ikke i et nybyggeri, så i at få undersøgt fordele og ulemper.

Den lyd havde piben også på sin vis i foråret, hvor man politisk gav grønt lys til et oplæg og samtidig lagde sig fast på en placering nord for stationen.

- Nogle sagde, at det gav enorme besparelser, og at det var dumt ikke at bygge. Nu har vi så arbejdet på et grundlag, men vi har ikke været på at bygge som sådan. Men det har Venstre derimod, selv om de nu siger nej. Vi står fast - men det gør de åbenbart ikke, siger borgmesteren.

Kræver enighed Ifølge Venstre-gruppeformand Knud Vincents, som anerkender, at man har været positiv tidligere, skyldes et nej nu, at der ikke er opbakning hele vejen rundt. I hvert fald er de to store partier ikke enige.

- Og sådan en beslutning, der får en så stor betydning, skal ikke træffes af et spinkelt flertal. Det kræver brede løsninger at udvikle kommunen, og vi har ikke skiftet standpunkt. Men det er uklogt at træffe store beslutninger, uden vi er enige. Så hellere sætte det på standby, lyder det fra Knud Vincents, hvis parti ellers tidligere har været ganske positivt.

Det var specielt i forhenværende borgmester Stén Knuths (V) tid. Mere præcist ønskede man i 2016 og i det følgende valgår en proces imod at få rådhuset i Slagelse ud af bymidten til fordel for boliger, samtidig med at en svømmehal kunne bygges i sammenhæng med en eventuel ny administrationsbygning.

Havnede i en skuffe Arbejdet med rapporter, business cases og lignende - udover inspirationsturen til Sverige - beløb sig 566.622 kroner. En udgift, som nuværende borgmester John Dyrby Paulsen tidligere har kaldt »himmelråbende«.

At planerne havnede i en skuffe, har Stén Knuth desuden tidligere ærgret sig over.

- I den budgetaftale, vi lavede i efteråret 2016, forsøgte jeg at præsentere tankerne. Men vi går rigtig galt af hinanden, for ingen ville være med til noget - andet end ballade. Så det var spild af kræfter, men også spild af økonomi. Jeg er ked af, at vi har brugt så mange penge på det, og at de politiske processer stoppede, sagde han i Sjællandske for nu et år siden.

Blandt andet brugte man i starten af 2017 326.445 kroner på en analyse og beskrivelse af mulighederne for omdannelse af de kommunale ejendomme på Rådhuspladsen, Torvegade og Gørtlergade.

Rådgivningsfirmaet Deloitte var også inde over - til en pris på 200.177 kroner - men projektet druknede dernæst i valgkamp.

Man brugte desuden også 40.000 kroner på et notat udarbejdet af advokatfirmaet Elmann, der skulle se på løsninger i forhold til offentlig-private samarbejder.

I forhold til svømmehalsprojektet og de nærmere beregninger er der desuden tidligere blevet bevilget én million kroner af økonomiudvalget.

